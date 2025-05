Karol G presentó “Latina Foreva”: reggaetón clásico, pop dosmilero y orgullo femenino

La colombiana Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, estrenó "Latina Foreva", su primer single de 2025. Con producción de Mazzarri y Misha, la canción mezcla reggaetón clásico con tintes pop de los años 2000, en una propuesta sonora que fusiona nostalgia y frescura con un mensaje claro: las latinas están para quedarse.

Luego del éxito de su documental "Mañana fue muy bonito", que alcanzó el primer puesto en 19 países (incluyendo Estados Unidos, México, Colombia y España), la Bichota retomó la actividad musical con una pieza que funciona tanto como hit bailable como manifiesto personal. Es que el tema resalta el orgullo de ser mujer y latina desde una interpretación vocal enérgica y relajada, sin filtros ni permisos.

Durante el transcurso del "Mañana Será Bonito World Tour", Karol G fue lanzando varios sencillos que, por el momento, no forman parte de ningún álbum de estudio. Entre esas canciones se encuentran "Que chimba de vida", "Contigo" (junto a Tiësto), "No me cansaré" (con Sevdaliza), "Si antes te hubiera conocido" y "+57".

Sin embargo, la llegada de "Latina Foreva", disponible en plataformas digitales desde el jueves 22 de mayo, podría anticipar el rumbo artístico del esperado sucesor de su último álbum "Mañana Será Bonito", con el color naranja como posible emblema de esta nueva etapa.

La portada de “Latina Foreva”.

El single fusiona beats clásicos de reggaetón con una vibra pop inspirada en los años 2000, logrando un sonido fresco, pero con guiños nostálgicos que conquistan tanto a los fans de siempre como a nuevas audiencias. Karol G despliega su carisma en una interpretación vocal enérgica y descontracturada, que celebra el orgullo de ser mujer y latina, sin pedir permiso.

En ese sentido, la canción marca un nuevo capítulo en la evolución musical de la colombiana, quien se muestra más conectada con sus raíces y a la vez más versátil en su búsqueda artística. Si bien rinde homenaje a sus orígenes, también explora nuevos territorios sonoros, con una producción moderna y potente.

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip, dirigido por Pedro Artola, que refuerza el mensaje de empoderamiento. Filmado en los paisajes nevados de Mammoth Lakes, California, el contraste visual es parte del concepto: la fuerza y el fuego de la identidad latina encendido en un entorno helado. En escena aparece un elenco íntegramente latino, con la participación destacada del guitarrista flamenco José Del Tomate. Con humor, actitud y estilo, la pieza pone a las mujeres en el centro de la narrativa y reafirma su lugar en la cultura y la música.

A la par del estreno del single, Karol G sigue acumulando reconocimientos. Al respecto, recibió tres nominaciones a los American Music Awards 2025, incluida la de Artista Latina Favorita. Con cada nuevo paso, la Bichota reafirma su posición como una de las máximas exponentes del pop latino actual, llevando con orgullo su bandera y su estilo a los escenarios del mundo.

