Luego de la suspensión del concierto de Milo J en el predio de la exESMA, el cantante anunció que regresará a los escenarios para presentar en vivo su último álbum, “166 (DELUXE) Retirada”. De esa manera, despedirá una etapa que marcó su consolidación dentro del movimiento urbano argentino.

La cita será el 4 y 5 de junio próximos en el Movistar Arena. La preventa de entradas comenzará el jueves 15 de mayo en www.movistararena.com.ar, mientras que la venta general se habilitará al día siguiente, viernes 16 de mayo.

Se suspendió el show de Milo J en la exESMA tras una cautelar que pidió el gobierno de Javier Milei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No solo será un recorrido por los nuevos temas del disco, que incluye colaboraciones con Tini, Bhavi y Munic HB, sino también una celebración del camino que lo llevó hasta ese punto. En ese sentido, el proyecto continúa el universo sonoro de “166”, su segundo trabajo de estudio lanzado en julio de 2024, y refleja tanto la madurez artística de Milo como su anclaje identitario.

Sumado a esto, los shows en el estadio porteño llegan en un momento clave en su carrera. Con una voz propia, auténtica y conectada con su generación, el cantante de 18 años se ha convertido en una de las figuras más representativas de la música urbana y popular argentina. Tras un año de gran actividad en escenarios de todo el país y el exterior, y de un fuerte vínculo con su público, Milo eligió cerrar una etapa marcada por el trap como motor creativo.

En ese sentido, comenzó el 2025 con una gira por España, agotando fechas en Barcelona en el Palau Sant Jordi y Madrid en el Movistar Arena. También realizó cuatro shows sold out en Lima (Perú), Bogotá (Colombia), Santiago (Chile) y Montevideo (Uruguay). En todos esos escenarios, presentó su nuevo trabajo frente a miles de fanáticos.

Asimismo, coincide en un período de fuerte proyección para él, consolidándose como el músico más nominado en los Premios Gardel 2025, con nueve categorías que reconocen su versatilidad y crecimiento artístico. Entre los galardones figuran Álbum del Año y Mejor Álbum Urbano por “166”, Mejor Canción Urbana y Canción del Año por “3 pecados después” y Mejor Álbum Urbano por “En dormir sin Madrid (deluxe)” junto a Bizarrap, entre otros.

La huella de Morón en “166 (DELUXE) retirada”

La portada de “166 (Deluxe) Retirada”.

Milo J estrenó “166 (DELUXE) retirada” el pasado febrero, con canciones inéditas y colaboraciones junto a Tini, Bhavi y Munic HB. Estos nuevos temas son una continuación del universo que presentó en su álbum “166”, lanzado el 11 de julio de 2024. En su último trabajo, el cantante reinterpreta sonidos y letras de distintos géneros ,y los fusiona con su identidad artística. En esa línea, en algunas pistas incorpora samples y los transforma con su propia impronta.

Su predecesor fue "166", su segunda grabación de estudio. Con doce temas, debutó en el puesto #6 del Top Albums Global y se convirtió en un hito en su carrera. El título hace referencia a la línea de colectivo 166, que conecta Morón, su ciudad natal, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando su recorrido personal y artístico. Actualmente, acumula más de 300 millones de reproducciones en Spotify.

Justamente, sus raíces y Morón son temáticas que aparecen de manera constante en sus producciones. En una muestra de profundo vínculo con su lugar de origen, celebró su cumpleaños número 18 el 25 de octubre de 2024 cumpliendo uno de sus grandes sueños: llenar el Estadio de Morón. En esa ocasión estuvo acompañado por artistas como Bizarrap, Nicki Nicole, Joaquín Levinton, Bhavi, Ysy A, Khea, Yami Safdie y Nito Mestre, entre otros. El recital quedó registrado en el álbum “18 (En Vivo Estadio de Morón)”, nominado a Mejor Álbum en vivo de los Premios Gardel 2025.

El show que no fue: la suspensión en la exESMA y la solidaridad de Charly García

Comprometido con los derechos sociales, el artista había anunciado la presentación de su último álbum en la plaza central del espacio de memoria el pasado 12 de febrero. La actividad, que era libre y gratuita, contaba con un registro previo en redes sociales y, en pocas horas, se agotaron los lugares. De esa manera, hubo más de tres cuadras de fila esperando al artista.

Sin embargo, desde temprano llamó la atención el operativo de seguridad en el predio, entre los que se encontraban patrulleros de Prefectura y Gendarmería. "Tienen preparados policías afuera para reprimir a la gente, así que váyanse tranquilos a sus casas. No quiero que a ningún fan le pase nada. Pórtense bien", expresó Milo a través de un video en su cuenta de Instagram, y añadió: "Supongo que juntar a 20.000 personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno".

A través de un fallo firmado por la jueza María Alejandra Biotti, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5 ordenó suspender por pedido del Ministerio de Justicia "la realización del recital anunciado para el día 12 de febrero de 2025" por Milo J. Anteriormente, desde la institución, señalaron que, al tomar en cuenta la medida, “se desconoce la autonomía del directorio del Espacio de Memoria, como organismo autárquico constituido por ley”.

En el texto se argumentó que el evento "carece de la debida autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional conforme los términos de la Ley N° 26.415 que ratifica el Convenio celebrado el 20 de noviembre de 2007 entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de creación, organización y funcionamiento del ente público denominado 'Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos'".

Asimismo, la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona sostuvo que el recital tampoco contaba con "el permiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que representa una medida ilegal, arbitraria y contraria a los fines que justifican la existencia y funcionamiento del espacio público en cuestión".

Incluso el propio ministro de Justicia indicó en X (antes Twitter) que el evento no tenía las autorizaciones ni medidas de seguridad necesarias. “Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes. Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley”, justificó el funcionario.

Por su parte, la referente de la asociación HIJOS, Virginia Franco, señaló en diálogo con Noticias Argentinas que se trat+o de una "censura absoluta". “Se le dio lugar a la cautelar, vamos a la puerta a informarle a la gente que está afuera, que se tiene que retirar", lamentó. “El Gobierno de Javier Milei censuró a Milo J y dejó a 20 mil jóvenes sin su recital”, lanzó.

A raíz de la medida, Milo J confirmó a través de sus redes sociales que el show quedó suspendido, a la vez que pidió a sus fans que se vuelvan a sus casas porque hay "policías afuera para que si entra la gente, repriman", a pesar de que cerca de 20 mil personas aguardaban el espectáculo. “Lo que iba a ser la pre escucha, no se va a poder dar. El Gobierno Nacional mostró papeles, datos de salud y planos de evacuación que eran falsos, salidas de emergencias que dijeron que no están y si estaban, y un montón de cosas que se las llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento”, indicó.

"No voy a poder dar el show. Estoy muy triste por eso. Tienen preparados policías afuera para que si entra la gente repriman, así que si están afuera y ven esto por favor váyanse a sus casas tranquilos, en orden, por favor, no quiero que hagan quilombo. No quiero que a ningún fan le pase nada, hablo en serio, pórtense bien", continuó.

"Teníamos todo el escenario preparado para ustedes, pero nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al Gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el evento", arremetió. "Yo no cobré entrada, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. Yo no se qué otra excusa tiene el presidente la verdad para cortarnos estas cuestiones, supongo que no le gusta la música de ahora… qué se yo", ironizó.

"Si quieren entrar, la policía los va a reprimir y va a ser un quilombo muy grande. Esto no es político, esto es una hijaderemilputez. Tengo ganas de llorar pero no voy a lo voy a hacer, voy a gastar mis lágrimas en otra cosa. Les pido perdón y me hago responsable de esto porque otra gente no lo va a hacer", concluyó.

El hecho generó críticas hacia el Gobierno nacional, a la par que distintos artistas se solidarizaron con el joven. Entre ellos, se destacó Charly García, quien le envió un mensaje al músico a través de su pareja para transmitirle tranquilidad. "Charly García le escribe ayer por medio de su esposa y le dice: 'Quedate tranquilo, sabés las veces que me censuraron a mí cuando estaba en Sui Generis'. Cami [por Camilo, su nombre real] primero no podía creer que le esté hablando Charly y que le esté diciendo 'bienvenido al club', prácticamente", contó la madre del trapero, Aldana Ríos, en declaraciones a Radio con vos.

MB/