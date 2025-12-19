Duki con su show 60 del año se consolidó como el trapero más importante de Argentina

Mauro Ezequiel Lombardo (Duki) se consagró como el artista de trap más importante de Argentina con 60 shows realizados y más de 500.000 personas acompañándolo en vivo. El pasado jueves 18 hizo su último show del año en el Movistar Arena porteño y fue una celebración en la que el artista se mostró relajado, su público enloquecido y una playlist que unió primeros hits como “Goteo” y sus últimas canciones.

Su gira mundial lo llevó por Estados Unidos, Europa, Sudamérica y México, además de presentarse a sala llena en Puerto Rico, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Chile y en Buenos Aires tocó 12 veces durante 2025, todas las oportunidades con entradas agotadas lo que lo convirtió en el artista que más entradas vendió en el recinto este año.

A esto se suman 11 fechas sold out en Estados Unidos, incluyendo el mayor concierto en solitario de un artista urbano argentino en ese país.

El 2 de octubre se estrenó en Netflix el documental Rockstar: Duki Desde El Fin Del Mundo, una mirada íntima a su recorrido artístico y a todo lo que sucede detrás del escenario. La producción se convirtió en uno de los documentales más vistos de la plataforma, alcanzando el Top 1 en Argentina, el Top 3 en España y el Top 5 en México.

Duki 2025

Duki compartió con sus fans el vlog oficial “DUKI: VLOG TOUR 5202”, un registro directo del día a día en la gira. Las entregas más recientes recorren su paso por Buenos Aires, Sudamérica, México y España.

Duki con Salas

Durante la gira, también presentó el mixtape 5202, con un sonido más crudo y vinculado a sus raíces en el trap, el mixtape conecta con la esencia de lo que lo llevó a la cima desde sus primeros pasos en la música.

La última noche, con más de 30 grados de calor y las llamas que aparecían en el escenario para sumar contexto a su “modo diablo”, Duki ingresó con su “Nueva Era” y siguió con un bloque dedicado a su álbum Ameri.

Cada fan se habrá ido conforme por Mauro, ya que hizo los temas de todas las eras. Interpretó “Goteo”, “Rockstar”, “Esto es cine”, “She don’t give a fo” y cerró con dos potencias: “Givenchy” y “Hello Cotto”.

Detalles que hacen única su presencia, además de su tono y sus canciones, es que se trata de un chico que tiene una estética refinada dentro de su lógica urbana trapera, su admiración por Kanye West es conocida y es inevitable ver similitudes entre su vestuario Army- cool creado por Adidas y la del norteamericano.

C.R.O. y Duki

Otro punto no tan usual es que cuenta con bailarines en el escenario, una característica que generalmente suman las artistas y los artistas pop. Además, siempre cuenta con músicos en escena, más allá de pistas que acompañan las interpretaciones.

Sigue ocurriendo que su público, aún muy joven, se desmaya en masa en el campo y ya es rutina que Duki tenga que frenar el show y pedir que la gente no se aplaste. Lo bueno es que esta vez ocurrió menos que en River cuando tenía que intervenir el show cada dos canciones.

Duki habló con el público, sumó a sus amigos C. R. O. y a Salas, subió a un chico del público a cantar. Sigue manteniendo gestos con lo que siempre logra que, a pesar de que ya es un artista mainstream, siga generando la cercanía del pibe del barrio.

