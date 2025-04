"Es una locura, no tienen ni idea de qué está ahí. Yo les prometo que lo van a amar. No se dan una idea de lo increíble que le metimos", adelantó Ramiro Valentín Domínguez, conocido artísticamente como Ramma, sobre su nuevo disco durante la última edición del Buenos Aires Trap. El artista cumplió con su palabra, lo que quedó demostrado este viernes en la presentación de "Inmortal" en el C Art Media, donde se vivió un verdadero estallido de energía.

“Inmortal llega en un momento en el que me puse más serio, más profesional. Se dio esto de empezar a vivir de la música, con distintos requerimientos, ponerme más pro, entender que el vivo tiene que estar bueno, para destacarme en una escena donde hoy en día hay tanta gente que hace música, siento que es importante estar en todo. Inmortal es mi proyecto más profesional, es mi droga auditiva, todos los días lo escucho”, había expresado el trapero. "No sólo es el trabajo más importante que hice en mi vida hasta ahora, sino que es el sello final de la trilogía Incrédulo–Intrépido–Inmortal. El fin y el inicio de una nueva etapa”, había subrayado.

Bajo esa premisa, el artista expuso el material que lanzó a inicios del 2025 frente a unas 3.000 personas, con una puesta en escena integrada por una pasarela que lo acercaba al público, una pantalla y distintos juegos de luces, donde predominaba la tonalidad roja. A lo largo de una hora y media, no solo interpretó los temas de su último LP, sino que también incluyó sus mayores hits, así como colaboraciones con otros referentes de la escena.

Luego de las presentaciones de Clúster y Valuto, quien anunció que tendrá su propio show en La Tangente el próximo 24 de agosto, las luces se apagaron cuando llegaron las 21. En medio de los gritos de los presentes, apareció una cuenta regresiva de cinco minutos. Cuando el reloj llegó a cero, el escenario se tiñó de rojo y apareció Ramma al ritmo de "4K".

Ya desde el primer tema el público mostró la energía que caracterizaría el evento con pogos, cánticos del estilo "El que no salta, es un inglés" o "Inmortal", entonaciones de los versos a todo pulmón y gente subida a los hombros de sus acompañantes. Por su parte, el músico no tuvo problema en recorrer la tarima de un extremo a otro e incluso saltar en reiteradas ocasiones.

Después de inaugurar la velada con uno de los temas que componen su último disco, hizo un repaso por su trayectoria artística. Es que, tras ese inicio, sonaron otros de sus clásicos como "Two Years", "Icónicos", "Viernes", "Sexto Sentido", "Sobrenatural" y "Cirugía". En algunas de las pistas se leían sus respectivos nombres en pantalla, mientras que en otras alternaba con parte de la letra. Incluso hubo canciones en las que se mostraba algún video del trapero, ya sea de él bailando o su silueta. En tanto, los focos adaptaban sus colores a la intensidad del momento, variando entre tonalidades rojas, azules, verdes y violetas.

Los invitados especiales de la noche

Una de las características que más se destacó del evento fue la numerosa presencia de invitados especiales. El primero en aparecer fue Valuto, con quien interpretó "Sola". "Tenemos un uruguayo acá, quiero que le demostremos que el público argentino está loco de la cabeza", bromeó Ramma, ante lo que su colega pidió: "Salten fuerte, Buenos Aires", lo cual fue cumplido por la audiencia.

"Me parece que tenemos que llamar a dos locos" fue el pie para que subieran al escenario Ara y Knak al turno de "Somos el show", en el caso del primero, y "Abajo las estrellas", con ambos artistas Cuando comenzó a sonar "Sabor", a la formación se le sumó Davus y Sixto Yegros. Este último también participó al momento de cantar "Se nota".

De la mano de Tobi y Sixto Yegros llegó el momento donde se lució "El trap lo merece". Los tres se unieron para realizar un EP, que se estrenó la semana pasada, compuesto por seis temas que condensan la esencia más renovadora y poderosa del trap actual. Los singles elegidos para esta ocasión fueron "Siempre lo supe" y el que le da título al trabajo. Durante ese segmento, la pantalla alternó entre la cara de los tres y el logo de dicho álbum.

Uno de los episodios más enérgicos y esperados de la noche llegó con "Bichygal", uno de los mayores éxitos de Ramma. "Mucha gente está acá porque me conocieron por una canción en particular. Me parece que saben cuál es", tanteó el trapero, antes de preguntar: "¿Bichy?", y que la gente le respondiera a los gritos: "Gal".

En ese clima de euforia aparecieron Ara, que había abandonado el escenario, C N D, Prize, Sautu y Tiano, con quienes había colaborado en dicho tema. En honor a su videoclip, en la pantalla se mostraron pelotas de básquet. "Un aplauso para la Bichygang. Sin estos pibes no estaría donde estoy", les agradeció el artista.

El último invitado fue Tadu Vázquez. "Esta canción me vuelve loco. Quiero invitar a mi compañero, Gustavo Vázquez. Te quiero muchísimo", expresó el trapero, antes de que se le sume su colega con una guitarra en mano. Ese fue el inicio de una seguidilla de temas que bajaron las revoluciones y permitieron vivir momentos más íntimos con los fanáticos.

"Si quieren prender los flashes, me harían exageradamente feliz", pidió Ramma. Acto seguido, el complejo se iluminó únicamente por las linternas de los celulares, agregando una capa de emotividad. En ese contexto, comenzaron los primeros acordes de "Nostalgia", acompañada por fotos de los cantantes de pequeños. "La compuse cuando vine acá [N. de R.: a Buenos Aires, ya que él es oriundo de Trelew, Chubut] porque estaba muy melancólico", explicó.

Después fue el turno de una canción "que no salió" todavía, pero que "es mega importante": "Graben", recomendó el músico, provocando que la mayoría de los presentes lo enfocaran con sus dispositivos móviles. Para culminar la sensibilidad, el trapero se sentó en un piano dispuesto en el escenario y comenzó a tocar "Lejos". La pista contó con su propio fan action, siendo que algunos de los presentes levantaron carteles con la leyenda: "We're gonna live forever" (en español, "Vamos a vivir para siempre").

El turno de "Inmortal", la tanda más esperada del evento

Tras la aparición de los distintos invitados especiales, las luces se apagaron y tardaron unos segundos en encenderse. Posteriormente, Ramma volvió al escenario con un vestuario diferente y continuó el recital en total soledad. No es de extrañar, ya que era hora de que sonaran las pistas de "Inmortal", el motivo que congregó a los asistentes esa noche.

En medio de una iluminación roja y los gritos de la gente, la elegida para encabezar esa tanda fue "Por siempre". Ese mismo vigor se sintió en "Historia", "Ella sabe" y "Putas". Durante la interpretación, el músico desfiló por la pasarela, estando más cerca de su público. Incluso en "No es amor" se lanzó sobre la gente, algo que hace en todos sus shows, y cantó algunos de los versos rodeado de sus fanáticos, quienes le tiraban merchandising como remeras y gorras, llegando incluso a usar una.

Antes de que empezara "Pequeño", en la que se mostraron fotos y videos de él como niño, Ramma alentó a los presentes a corear "Patricia", el nombre de su madre, ya que dicha canción comienza con una grabación de audio de ella. Ese clima más conmovedor se mantuvo en "Domingo", la cual finalizó con los asistentes cantando a solas el estribillo mientras acompañaban con las palmas.

Sin embargo, cuando llegó "Inmortal", el ambiente tuvo un giro de 180 grados y la gente estalló en emoción. No solo quedó demostrado por los círculos de pogo que se armaron a pesar de que ya había pasado más de una hora de evento, sino también porque quienes estaban más atrás intentaron acercarse lo más posible al escenario.

Una vez que finalizó con su el material de su nuevo álbum, volvió a uno de sus clásicos. Bajo una luz amarilla, que simulaba el color de la miel, interpretó "Honey". Le siguió "MVP", su canción más icónica y la elegida para cerrar la noche, incluso cuando desde el primer tema algunos coreaban pidiendo por esa pista. "Qué lindo, me hacen sentir cada vez más inmortal. Ustedes saben que soy un artista que arrancó hace no mucho. Gracias, sin ustedes, yo no sería nada. Los amo, quiero que lo sepan", se despidió el artista en medio de aplausos, cerrando así su primer show como solista.