Murió la cantante estadounidense Roberta Flack, la legendaria voz de "Killing Me Softly"

La cantante estadounidense Roberta Flack, reconocida por su inconfundible voz en éxitos como Killing Me Softly With His Song y The First Time Ever I Saw Your Face, falleció este lunes a los 88 años, según confirmó su publicista en un comunicado.

Grammy 2025: una noche de música, homenajes y grandes ganadores

"Falleció en paz, rodeada de su familia", informó Elaine Schock, sin revelar la causa de su muerte. La artista, quien fue una de las figuras más destacadas del soul, pop y R&B en la década de 1970, había sido diagnosticada en 2022 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que afectó su sistema nervioso y le impidió seguir cantando.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una carrera marcada por el éxito y la influencia cultural

Nacida en Carolina del Norte y criada en Virginia, Roberta Flack mostró su talento musical desde pequeña. Su habilidad para el piano le permitió obtener una beca en la Universidad de Howard con solo 15 años, un logro excepcional que marcó el inicio de su carrera.

Su gran salto a la fama llegó con The First Time Ever I Saw Your Face, canción que le valió un Grammy a la Grabación del Año en 1972. Al año siguiente, repitió el reconocimiento con el éxito que la catapultó a la eternidad: Killing Me Softly With His Song. La canción, que conquistó a toda una generación, volvió a brillar en 1996 cuando los Fugees, con Lauryn Hill en la voz principal, la reinterpretaron y la convirtieron nuevamente en un himno global.

Más que una voz: un símbolo del cambio social

Además de su impacto en la música, Roberta Flack fue una ferviente defensora de los derechos civiles en Estados Unidos. Usó su voz para apoyar causas sociales y en 1999 ofreció un emotivo concierto en honor a Nelson Mandela, símbolo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica.

En una entrevista con Forbes en 2021, recordó cómo su padre restauró para ella un viejo piano encontrado en un desguace. "Era mi primer piano y el instrumento en el que encontré mi expresión e inspiración como joven", contó.

Su legado perdurará no solo por su inigualable talento musical, sino por su papel en la historia de la música y su lucha por la igualdad. Roberta Flack deja una huella imborrable en el mundo del soul, el pop y el activismo social.

jc / ds