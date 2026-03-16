Lanzamientos de la semana: Martin Garrix, Ca7riel y Paco Amoroso, Sara Hebe y más

Martin Garrix lanzó "Catharina"

Martin Garrix presentó "Catharina", a dos meses de su esperado show en Buenos Aires. El destacado DJ y productor holandés desembarcará en el país en el marco de la gira americana más grande y ambiciosa de su carrera, un tour que recorrerá los principales escenarios del continente con una producción de escala internacional.

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El track es un tema de chill house que Garrix no solo escribió y produjo, sino que además marca la primera vez que canta en solitario en una de sus canciones. El videoclip oficial fue filmado entre Madeira, Portugal y Ámsterdam, combinando impactantes paisajes con imágenes nostálgicas de la infancia del artista que retratan su crecimiento y el inicio de su amor por la música.



Este lanzamiento llega en un momento clave de su carrera, ya que el artista se prepara para embarcarse en su gira Martin Garrix Americas Tour, la más grande y ambiciosa de su trayectoria en el continente. El tour recorrerá múltiples ciudades de América del Norte y del Sur, comenzando el 1° de mayo en Dallas, Texas, con una producción en vivo de alto impacto que ya es marca registrada del DJ.

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En este marco, Martin Garrix llegará a Buenos Aires para realizar su único show en Argentina el próximo 16 de mayo en el Movistar Arena, en una noche que promete una experiencia audiovisual de nivel internacional, producida por Fenix Entertainment.

Matt Miller presenta su nuevo single “Dando Vuelta”

“Dando Vuelta” es el segundo adelanto del álbum Parece que no ha cambiado de Matt Miller. En esta oportunidad, se trata de una canción sensible, honesta, que reflexiona sobre el disfrute, e invita a vivir el presente. Tanto su sonido como su video proponen revisitar una estética propia de los años de crecimiento del artista. Muchas voces y sonidos de mellotron, algo que se repetirá a lo largo de todo el disco.

Matt Miller es un músico, docente, luthier y productor argentino. Integró bandas como Zumbadores, Handels, entre otros proyectos. Trabajó como productor en distintos álbumes, además de estar a cargo de la dirección musical de distintos artistas. “Al Borde” y “Dando Vuelta” (2026) son los adelantos de su álbum debut como solista, que verá la luz próximamente.

Ca7riel y Paco Amoroso estrena "Goo Goo Ga Ga" con Jack Black

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso regresa con su nuevo sencillo “Goo Goo Ga Ga”, con la participación de Jack Black. La canción, cargada de sarcasmo, humor y una traviesa imaginación junto a las voces de Jack Black, la cual fue grabada durante su tratamiento [en el Free Spirits wellness center], reflexiona sobre el envejecimiento, el ego y la inmortalidad.



El nuevo sencillo es el adelanto más reciente de su próximo álbum Free spirits, que se estrena el 19 de marzo, y sigue a su reciente victoria en los GRAMMY® como Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. “Goo Goo Ga Ga” continúa el camino surrealista de la creación de este disco, presentado por primera vez con “Hasta Jesús tuvo un mal día", con la participación del ícono musical británico y el mentor de bienestar del dúo, Sting.

Sara Hebe lanza "Saqueo"

“Saqueo” es el nuevo lanzamiento de Sara Hebe y funciona como el primer adelanto del álbum que se publicará completo en junio. La canción atravesó una metamorfosis sonora hasta encontrar su forma final: comenzó como un trip-hop hipnótico y mutó hacia un beat crudo, electrónico y conceptual. La producción estuvo a cargo de Manu Calmet y la composición pertenece a Sara Hebe Merino y Manu Calmet.

La estructura del tema propone un recorrido dinámico: una “bajada” introspectiva y espiritual antecede al regreso de un pulso metálico y áspero que refuerza el mensaje político de la canción. La lírica funciona como un pasaje explícito hacia la visualización de un cuadro actual, desigual y catastrófico, donde la realidad pospandemia se muestra extrema y enfermiza, atravesada por pinceladas poéticas y un tono descontracturado que la inscribe de lleno en la canción urbana contemporánea.

El videoclip de “SAQUEO”, dirigido por Martina Giancaterino y Nano Benayon, construye un universo donde el acceso es el eje del conflicto. Todo es VIP, pero la sed persiste: incluso el agua es un lujo. Sara Hebe encarna una figura ambigua de autoridad que circula con su changuito confiscando objetos, restos de consumo y deseos desplazados, entre lo cómico y lo inquietante. Detrás del acceso no hay promesa cumplida, sino un espectáculo vacío que exige seguir gastando para pertenecer, aun cuando no haya nada para ver.



Thalia revela oficialmente su próximo álbum “Todo Suena Mejor En Cumbia”





La superestrella global Thalia revela oficialmente su próximo álbum Todo Suena Mejor En Cumbia, que se lanzará el 17 de abril de 2026. El álbum ya puede pre-guardarse desde hoy en todas las plataformas digitales y llega acompañado de su nuevo single “Boomerang”, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, marcando el inicio de esta nueva etapa sonora de la artista.

Con este proyecto, Thalia coloca a la cumbia en el centro de su propuesta musical, siguiendo la dirección sonora que ya comenzaba a revelar con sencillos recientes como “Ojitos Mexicanos” y “Dancing Queen”.