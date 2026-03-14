Con un show en Studio Theater, 'Muerdo' canta por tercera vez en Córdoba

La carrera de Muerdo comenzó al calor de las manifestaciones en el marco del Movimiento 15M en España. Era el año 2011 y desde ese mundo social en el que tocaba al finalizar una marcha o una asamblea, Pascual Cantero —su nombre real— forjó su trayectoria musical. Nacido en Murcia pero radicado en Madrid, el cantautor es un apasionado de los ritmos latinoamericanos e ibéricos y sus canciones lo demuestran a través de lo que se conoce como la fusión. Esa ligazón con nuestro continente se refleja en su género musical, pero también en la cantidad de ciudades americanas en las que tocó durante los últimos 10 años.

Proviene de una familia murciana de la que asegura que no solo recibió formación humana y política, sino también fue gracias a ella por la que conoció muchos cantautores de un lado y del otro del océano. “Me llegaba música de Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, Violeta Parra, muchos cantautores también españoles, Serrat, Sabina... Todo eso fue haciendo parte de mi formación”.

—¿En qué te nutre Latinoamérica como artista?

—Me venía nutriendo ya, como te decía, desde la música que se escuchaba en casa y que escuché desde adolescente. A través de esos discos, desde el son, el bolero, desde un montón de álbumes que escuchaban mis padres, incluso mis abuelos, ya esa latinidad siempre se ha respirado. Y la he ido integrando en mi persona y, por tanto, luego en mi obra artística. Pero a partir de 2014 que hago los primeros viajes a Latinoamérica —previamente había estado en Cuba ya en 2012— empiezo a estrechar un vínculo y a ir cargando también mi música de influencias que fui recogiendo de allí. No solo investigar géneros como la chacarera, el son cubano, la música más afrocaribeña, sino también la idiosincrasia. La manera de vivir, la manera de estar en el mundo del latino también me va permeando y eso se va viendo en los textos, en la manera de encarar la carrera, en todo…

—¿Cómo es esa manera latina de estar en el mundo?

—Creo que es una manera que tiene mucho que ver con la que tenemos aquí en el sur de España. También eso siempre me llamó la atención, esa conexión entre el sur global. Creo que es una manera de estar en el mundo muy del disfrute, muy del relajo, de la familia, de las conexiones reales con las personas. Creo que por el clima en los lugares que habitamos en el sur estamos acostumbrados a compartir, a estar con la gente, habitar los espacios públicos, a estar conectados con el sol, con la tierra, creo que tiene que ver con eso.

—Naciste en Murcia, pero vivís y grabaste tu primer disco en Madrid. ¿Cuánto hay de Murcia en tu estilo? ¿Qué te trajiste?

—Creo que mucho. Murcia es un lugar rural, conectado todavía a la tierra y a lo que tiene que ver con las maneras de vivir de la tierra. Más allá de la ciudad, la capital, todo lo demás es campo y todo eso está muy impregnado en mi música, a pesar de que ahora mismo vivo y trabajo en Madrid. Pero toda esa esencia apegada a la naturaleza, lo pequeño y lo rural siguen estando muy presentes en lo que hago.

Volver dónde nacen las canciones

Desde Providencia, la productora que organiza el show en Córdoba, adelantan que el recital será "un viaje íntimo por los grandes éxitos de su carrera acompañado únicamente por un solo multi instrumentista". Muerdo, por su parte, agrega “la idea es que la gente pueda emocionarse, reírse, bailar, incluso. Dejarse llevar y pasar por ese abanico de emociones y salir del concierto un poquito más livianos.

—La gira se llama “Volver a dónde nacen las canciones”. ¿A dónde nacen?

—Las canciones nacen en la pura intimidad. Y, sobre todo, las canciones nacen de un silencio. Un silencio que precede a la creación. Necesitaba volver a ese silencio. Han sido unos meses en los que he estado sin hacer conciertos. Casi cinco meses. Y he estado, pues, haciendo un ejercicio de regresar a ese silencio que precede a la chispa creativa. Y después de ese silencio, lo que viene es el nacimiento de una canción. Es en un formato siempre pequeño, íntimo, reducido. Suele ser una guitarra y una voz, un piano y una voz, dos guitarras. Algo así, ¿no? Bien chiquitito, porque luego toca vestir a las canciones. Llevamos mucho tiempo girando con las canciones muy arregladas. Muy vestidas, con diferentes instrumentaciones. Siempre presentándonos en formatos grandes. Teatro grande o festivales a lo largo y ancho de Hispanoamérica. Y me cansé un poco de eso, necesitaba regresar a ese estado primigenio de las canciones. Donde si una canción funciona con una guitarra y una voz, es porque una canción funciona y no hay que llenarla de confeti, ni ponerle un traje de Armani para que funcione. Se trata de devolver a las canciones a ese estado, a su estado natural.

¿Dónde y cuándo?

Muerdo se presentará el próximo domingo 22 de marzo a las 20 en Studio Theater (Rosario de Santa Fe 272). Las anticipadas se consiguen en Alpogo.com.

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