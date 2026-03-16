El misterio de la identidad del artista callejero Banksy, uno de los nombres más influyentes y enigmáticos del arte contemporáneo, puede haber terminado, ya que una investigación periodística que asegura haber identificado su verdadera identidad. Según un extenso trabajo publicado por Reuters, el grafitero británico nació como Robin Gunningham y, años después, cambió legalmente su nombre por uno más común para evitar ser rastreado.

La investigación, desarrollada durante meses, sostiene “sin lugar a dudas” que Banksy es Gunningham, un artista de Bristol nacido en 1973, quien luego adoptó el nombre David Jones. El informe se apoya en documentos judiciales y policiales de Estados Unidos, registros corporativos, entrevistas a personas de su entorno y un análisis detallado de viajes, obras y antecedentes públicos.

El trabajo también descarta una de las teorías más persistentes de las últimas décadas: que Banksy sea Robert Del Naja, líder del grupo Massive Attack. Aunque Reuters afirma que Del Naja colaboró con Banksy en distintos proyectos, incluida una intervención en Ucrania, concluye que no es el autor de la obra.

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El abogado histórico del artista, Mark Stephens, cuestionó la veracidad de varios puntos del informe y pidió expresamente que no se publicara. Sin confirmar ni desmentir la identidad atribuida, sostuvo que difundirla “violaría la privacidad del artista, interferiría con su obra y lo pondría en peligro”.

La investigación que apunta a Robin Gunningham

Reuters explica que su conclusión surge de la combinación de múltiples fuentes independientes. El equipo examinó declaraciones previas del propio Banksy, entrevistó a una docena de personas vinculadas a su entorno y accedió a documentos judiciales y policiales estadounidenses que no habían sido difundidos hasta ahora.

Entre esos documentos figura un arresto ocurrido en Nueva York en septiembre de 2000. Según los registros, un hombre fue detenido a las 4.20 de la madrugada del 18 de ese mes mientras vandalizaba una valla publicitaria en el 675 de Hudson Street, en Manhattan. Los papeles incluyen una confesión manuscrita firmada, en la que el detenido reconoció el daño.

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De acuerdo con el expediente judicial, los cargos iniciales por delito grave se redujeron a una falta menor por alteración del orden público. El acusado pagó una multa y realizó cinco días de servicio comunitario. En esos documentos aparece reiteradamente el nombre Robin Gunningham.

Reuters sostiene que esos registros constituyen una prueba clave. “El Mail on Sunday tenía razón en 2008 al afirmar que Gunningham era Banksy”, escribió la agencia, en referencia a un informe que ese medio británico publicó hace más de 15 años y que en su momento no pudo ser confirmado.

Aunque Banksy ya había sido fotografiado y se manejaba un posible nombre, hasta ahora no había sido verificado.

La investigación también reconstruye cómo, tras ese episodio, Gunningham fue desapareciendo de los registros públicos del Reino Unido. Según el exrepresentante del artista, Steve Lazarides, ambos acordaron un cambio de identidad legal. “No existe ningún Robin Gunningham”, afirmó Lazarides a Reuters, y añadió: “El nombre que mencionas lo eliminé hace años”.

En ese contexto, el medio afirma haber identificado el nuevo nombre utilizado por Banksy: David Jones, uno de los nombres más comunes del Reino Unido. Según una fuente vinculada a registros migratorios, una persona con ese nombre cruzó a Ucrania el 28 de octubre de 2022 y salió el 2 de noviembre, fechas que coinciden con la aparición de murales atribuidos a Banksy.

Ucrania, Del Naja y el debate sobre el anonimato

Un punto central del informe es el viaje de Banksy a la aldea ucraniana de Horenka, cerca de Kiev, donde en 2022 aparecieron murales pintados en edificios destruidos por los bombardeos rusos. Testigos relataron a la agencia que dos hombres con el rostro cubierto realizaron las obras en cuestión de minutos, usando plantillas y aerosoles.

Los investigadores confirmaron que Robert Del Naja estuvo en Ucrania en esas fechas, acompañado por el fotógrafo Giles Duley, quien facilitó una ambulancia para desplazarse por la zona. Sin embargo, Reuters sostiene que no hay registros de que Robin Gunningham haya ingresado al país con ese nombre.

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La hipótesis del medio es que Banksy ya utilizaba otra identidad legal al momento del viaje. “Banksy, cuyo nombre de nacimiento era Robin Gunningham, adoptó posteriormente el nombre de David Jones”, afirma el informe, aunque aclara que se desconoce si aún lo utiliza.

El abogado del artista rechazó ese razonamiento. En un comunicado enviado a Reuters, Stephens declaró que Banksy “no acepta que muchos de los detalles que figuran en la investigación sean correctos” y cuestionó la utilidad del trabajo. También sostuvo que el artista “ha sido objeto de un comportamiento obsesivo, amenazante y extremista”.

Stephens agregó: "Trabajar de forma anónima o con un seudónimo responde a intereses sociales vitales. Protege la libertad de expresión al permitir que los creadores digan la verdad al poder sin temor a represalias, censura o persecución, especialmente cuando abordan temas delicados como la política, la religión o la justicia social".

Reuters respondió que tuvo en cuenta las solicitudes de privacidad, pero concluyó que existe un interés público relevante. Según la agencia, “las personas e instituciones que buscan moldear el discurso social y político están sujetas a escrutinio”, y el anonimato de Banksy es “una característica deliberada, pública y rentable de su obra”.

RV/ff