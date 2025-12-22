Banksy revela una nueva obra enigmática en una pared de Londres

El artista callejero británico Banksy reveló su último trabajo este lunes 22 de diciembre en el centro de Londres, en medio de especulaciones en torno a una obra idéntica que apareció en otro lugar de la ciudad.

El mural en blanco y negro pintado en la pared lateral de un viejo edificio en Bayswater muestra a dos personas, probablemente niños, con gorros de invierno y botas, acostados, mirando hacia el cielo. Uno de los personajes alza su brazo y muestra algo con el dedo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Banksy, cuya verdadera identidad no ha sido aún revelada, publicó una imagen de la obra en su cuenta oficial de Instagram el lunes.

Banksy invadió las paredes de Londres con "Animales": nueve graffitis en nueve noches



Sin embargo, no publicó ninguna foto de la otra obra casi idéntica aparecida a unos kilómetros de allí, en Tottenham Court Road, en el centro de la capital.

Obra casi idéntica aparecida en Tottenham Court Road

Originario de Bristol, Banksy es uno de los artistas vivos más famosos del mundo, especialmente por sus obras con mensajes políticos y provocadores que aparecen en lugares distintos de todo el planeta.

En septiembre, dibujó en una de las fachadas exteriores de la Royal Courts of Justice de Londres a un juez blandiendo un mazo contra un manifestante recostado en el suelo con una pancarta manchada de sangre y que fue borrada por las autoridades muy poco después.

Dos días antes, cerca de 900 personas habían sido detenidas en la capital durante una manifestación en apoyo a la organización prohibida Palestine Action, donde hubo tensiones entre policía y manifestantes.

En declaraciones a la cadena BBC, el artista Daniel Lloyd-Morgan sostuvo que esta nueva obra de Bansky podría interpretarse como una llamada de atención hacia la problemática de los chicos sin hogar. "Todo el mundo lo está pasando bien, pero hay muchos niños que no lo están pasando bien en Navidad", señaló Lloyd-Morgan, quien lamentó, no obstante, que la gente parece "ignorar" el mural.