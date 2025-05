Reapareció Banksy en la ciudad francesa de Marsella con un misterioso faro que difundió en sus redes

El misterioso artista callejero Banksy volvió a reaparecer este viernes 30 de mayo con un grafiti en forma de faro en una calle de la ciudad francesa de Marsella, que compartió en sus redes sociales.

La obra parece transformar la sombra de un poste en la imagen de un faro, acompañado del mensaje "Quiero ser lo que viste en mí" ("I want to be what you saw in me").

Aunque también es autor de pinturas y esculturas, Banksy es mundialmente conocido por sus grafitis realizados con plantillas recortadas, una técnica también conocida como esténcil.

"Es fascinante que Banksy haya elegido una ciudad como Marsella, que tiene muchas artes, extranjeros, vida", dijo Esteban Roldan a la AFP, un artesano de 42 años que vive en la ciudad y fue a ver la obra, situada en una pequeña calle cerca de la Playa de los Catalanes, cerca del centro.

Las obras de Banksy, cuya identidad es objeto de especulaciones desde hace años, se han vendido por decenas de millones de dólares y es uno de los artistas vivos más famosos del mundo. A menudo su obra incluye mensajes sobre cuestiones como la guerra, el capitalismo, el control social o los derechos humanos.

La última intervención que Banksy había compartido fue en diciembre del año pasado cuando realizó una reinterpretación provocadora de la clásica imagen religiosa de la Virgen María con el niño. En la obra del artista, una bala perfora el pezón de la Virgen, del que emana un hilo de sangre y el niño Jesús mira llorando, lo que podría ser una ilustración contra a la guerra.

