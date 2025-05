Cuando el arte desafía lo establecido: disparos contra el sentido común y el poder de lo performático

En el escenario de ArtHaus Central, se presenta la obra Cmmn Sns Prjct de Laura Kalauz y Martin Schick como una experiencia teatral que desafía las convenciones establecidas. Pero decir que se trata de una “obra de teatro” resulta apenas una formalidad. Lo que sucede sobre y fuera del escenario es más bien un experimento social, un acto colectivo que sacude el pacto implícito entre espectadores y performers.

Desde su estreno original en Suiza en 2011, CMMN SNS PRJCT se ha presentado en múltiples ciudades del mundo con distintos elencos, conservando siempre su esencia provocadora: hacer del teatro una zona de libre intercambio, donde las normas que rigen nuestras interacciones sociales y económicas pueden ponerse en jaque. En Buenos Aires, el dúo original de creadores Kalauz y Schick retoma el proyecto y lo instala en el presente local con una frescura que desarma.

La primera escena ya marca el tono de ambos performers cuando aparecen en ropa interior, rodeados de objetos dispares que van desde un tender de ropa, adornos de bazar y hasta elementos aparentemente inútiles, que exhiben como si se tratara de una feria de pulgas. Ambos artistas te dan un regalo y a cambio piden al público que les preste ropa para vestirse. El trueque, lo simbólico, la confianza, el despojo y el humor, se conjugan en un juego que inmediatamente rompe la cuarta pared y descentra la atención clásica de “ver una obra”.

A medida que avanza la función, lo que ocurre sobre el escenario no es una historia lineal ni una narración dramatúrgica tradicional. Se trata más bien de una serie de situaciones performáticas que interpelan al público, lo sacan de su lugar de espectador pasivo y lo invitan a ser parte de decisiones y dilemas. En un momento, los artistas proponen utilizar el dinero recaudado de las entradas de forma colectiva, y los asistentes deben votar qué hacer con él: ¿Repartirlo? ¿Donarlo? ¿Quedárselo? Lo teatral se diluye en lo real. Lo performático se vuelve ético.

La escena se convierte en laboratorio: se prueba, se falla, se inventa. Como espectadores, no nos vamos con respuestas, pero sí con la sensación de haber participado de algo irrepetible. ¡Y sí! Nos llevamos un regalo.

Además del componente lúdico y social, la obra también toca lo íntimo. Hay algo profundamente humano en ver a dos personas intercambiar roles, cuerpos, palabras, objetos, y poner en tensión el yo y el otro. Se respira incomodidad, pero también un deseo de comunión, de encuentro, de salirse del automatismo. En tiempos donde las formas de vincularnos están mediadas por algoritmos, CMMN SNS PRJCT propone volver al gesto simple y directo: estar con otros, mirarnos, decidir juntos.

CMMN SNS PRJCT no es una obra para entender, sino para atravesar. No se trata de captar cada guiño ni de seguir una trama, sino de entregarse a la experiencia, con todo lo que eso implica: sorpresa, incomodidad, entusiasmo y participación. Quien se anime, no saldrá ileso.

La obra CMMN SNS PRJCT continúa en cartel los sábados 10, 24 y 31 de mayo a las 20 h en ArtHaus Central (Bartolomé Mitre 434), con Laura Kalauz y la participación de Ignacio Sánchez Mestre, quien reemplaza en esta versión a Martin Schick. Las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral.