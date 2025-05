Villarruel respondió críticas tras el desplante de Milei en el Tedeum: “Yo no juego sucio ni por la espalda”

Luego del gesto esquivo del presidente Javier Milei, quien evitó saludarla cuando coincidieron en la Catedral Metropolitana durante el Tedeum, la vicepresidenta Victoria Villarruel salió al cruce de los cuestionamientos sobre su relación con el jefe de Estado. Con firmeza, se defendió y rechazó las acusaciones de traición que provienen desde sectores cercanos a la Casa Rosada.

A través de su cuenta de Instagram, Villarruel respondió a comentarios de seguidores en los que ofreció su versión del distanciamiento con el mandatario. Durante el acto del 25 de Mayo, Milei no sólo la ignoró a ella, sino también al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. No es la primera vez que la vicepresidenta utiliza esta vía para enviar mensajes dirigidos a Balcarce 50.

Frente a un usuario que la acusó de “jugarle sucio” a Milei, Villarruel respondió con contundencia: “Yo no juego sucio ni por la espalda. Las cosas las digo siempre en la cara, incluidas las críticas”. Luego agregó: “No traiciono y no hago lo que no me gusta que me hagan a mí. Y ya está bien de estar dudando de mi rectitud”.

Otro seguidor la cuestionó por, supuestamente, haber sido tentada por “la alta política” y le sugirió poner los valores cristianos por delante. Villarruel, quien practica el catolicismo y asiste a misa semanalmente, le contestó: “Dios sabe mis valores porque practico la religión en la que creo. Y con mucha humildad me callo la boca ante las opiniones infundadas como la tuya”.

La vicepresidenta también estableció que es importante responder “con educación y respeto”. En uno de los intercambios más representativos de su malestar por las críticas que provienen del Ejecutivo, de dirigentes afines a Milei y de usuarios de redes sociales identificados con el oficialismo, replicó a un mensaje que decía: “¿Cómo aguantás entre los maleducados del Poder Ejecutivo y los que vienen a reclamarte tonterías por acá?”. Su respuesta fue: “Todo por Argentina" y añadió: “Nunca me voy a arrepentir de ser una persona recta y patriota”.

Las respuestas continuaron. “Como no soy casta, por eso me atacan”, expresó Villarruel, y señaló que lleva dos décadas impulsando la llamada “batalla cultural”, mucho antes de que Milei llegara a la presidencia.

“Malvinas, el aborto, las Fuerzas Armadas, los 70, el trabajo, el campo, los pueblos ‘originarios’... ¿Te pensás que nací ayer? Hace 25 años que estoy luchando por todas estas cuestiones. Hay que salir del táper y ver qué pasa en el mundo, así no se comentan pavadas", sostuvo.

Villarruel reiteró que mantiene congelado su salario desde diciembre de 2023, como ya había indicado en otras ocasiones. “Pago las expensas, los impuestos, el celular, la prepaga, la comida”, detalló. La vicepresidenta percibe un ingreso de $3,7 millones, monto que no fue ajustado desde que Milei decretó que ni él ni sus funcionarios recibirían aumentos. Además, afirmó que trabaja “en silencio, todos los días”.

“Debieran ponerle la correa a ese caniche”

En paralelo, Villarruel también se expresó en la red social X, donde publicó un críptico mensaje este lunes por la noche: “La casta ataca. La casta y los periodistas ensobrados van por los ciudadanos que ingresamos a la política y no transamos, no metemos parientes, no traicionamos y tenemos honor. Tantos comentarios y ninguna prueba. Va a estar sucia la campaña aunque no participe en ella“.

Aunque el destinatario del mensaje no estaba claro inicialmente, poco después la vicepresidenta lo confirmó. “Hay que ser muy cipayo para apoyar a un extranjero denigrando a un argentino. Hoy soy yo, con el silencio cómplice de quienes debieran ponerle la correa a este caniche”, escribió, en alusión a Javier Negre, el periodista español propietario de La Derecha Diario, cercano al presidente Milei y habitual crítico de Villarruel.

Las respuestas de Victoria Villarruel en Instagram

