Fito Páez en el Movistar Arena: "Nunca voy a terminar de agradecerles el amor que me dan"

Fito Páez hizo su primer Movistar Arena del Sale el Sol tour luego de vivir una semana histórica en Rosario que se cerró con un show en el Monumento Nacional a la Bandera. El rosario tocó y cantó frente a 10 mil personas un espectáculo de más de dos horas donde volvió a desplegar un repertorio que está grabado en el cancionero del rock argentino.

La big band del músico estuvo compuesta por Diego Olivero (bajo, guitarra, teclado y coros), Gastón Baremberg (batería), Juan Absatz (voz, teclados, guitarra y coros), Juani Agüero (guitarras y coros) y Emme (voz y coros), con la sección de vientos de Ervin Stutz (trompeta y flugelhorn), Alejo von der Pahlen (saxo alto y tenor) y Santiago Benítez (trombón).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A las 21 Fito hizo pie en el escenario con "El diablo en tu corazón", al frente del escenario, vestido total white en contraste con la banda. Atrás la enorme pantalla completaba una apuesta de excelencia.

Durante la noche sonaron “11 y 6”, “La rueda mágica”, “Ciudad de pobres corazones” y “Mariposa Tecknicolor”, y recuperó versiones inéditas de perlitas como “Lejos en Berlín”, “Nunca podrán sacarme mi amor” y “Lo que el viento nunca se llevó”.

Fito Páez: abusos, rock, masturbación y el amor antes del amor, los secretos de su autobiografía





Una de las sorpresas de la noche llegó con la aparición sorpresa de Fabiana Cantilo, invitada por Fito Paez, para hacer el coro de la conmovedora "Yo vengo a ofrecer mi corazón" y luego regresar para hacer versión de “Fue Amor”. El tema ya no lo interpretan con el dolor de una ruptura, ambos juegan una especie de comedia a lo Pimpinela con la complicidad de tanta historia compartida. Al despedirla, Fito resumió el espíritu de la noche con una frase que quedó resonando en el estadio: “¡El mundo está vivo!”.

Sobre el final, Fito fue contundente y se despidió de su público visiblemente emocionado: "Nunca voy a poder agradecerles el amor que me dan".

Fito repetirá este viernes 20 de marzo y continuará en abril con el show ya anunciado para el 10 (últimas entradas disponibles) y una nueva y cuarta fecha que redondeará esta serie de conciertos en el estadio de Villa Crespo. La misma tendrá lugar el día miércoles 20 de mayo y las entradas podrán adquirirse a partir de este viernes 20 de marzo a las 10 horas en www.movistararena.com.ar

De esta manera, el “Sale el Sol Tour” continúa expandiéndose, reafirmando el vínculo único entre Paez y su público, y confirmando que, lejos de cualquier lógica efímera, su obra sigue creciendo, emocionando y convocando multitudes.



SALE EL SOL TOUR 2026:

19 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡AGOTADO!

20 de marzo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡ÚLTIMAS LOCALIDADES!

10 de abril - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina ¡ÚLTIMAS LOCALIDADES!

15 de abril - Estadio Ruca Che - Neuquén, Argentina

17 de abril - Arena Maipú - Mendoza, Argentina

15 de mayo - Antel Arena - Montevideo, Uruguay

20 de Mayo - Movistar Arena - Buenos Aires, Argentina

