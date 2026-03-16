300.000 personas pasaron este fin de semana por el Hipódromo de San Isidro para vivir la edición Nº 11 de Lollapalooza. En esta edición debutaron en Argentina Tyler, The Creator, Chappell Roan, y Doechii, el primer show solista de Sabrina Carpenter, también se vivió el regreso al festival de Lorde, Skrillex y Paulo Londra, y el hito de Soledad como primera artista folklórica en formar parte del lineup. Sin embargo, entre los nombres “secundarios” del line up hubo tres destacados rockeros: Viagra Boys, Interpol y los Ratones Paranoicos.

CA7RIEL & PACO AMOROSO compartieron escenario con los Ratones Paranoicos

El primer destacado rocker de la jornada fue la banda sueca de post punk Viagra Boys, que ingresó al Samsung Stage con energía post-punk y actitud irreverente. Sebastián Murphy hizo gala de su actitud con el torso desnudo, completamente tatuado, con cerveza y cigarrillos en escena. Comenzó con “Man Made of Meat” y desató el pogo que se mantendría durante todo el recital.

Viagra Boys

Luego sonaron “Slow Learner” y “Waterboy” y, como no podía ser de otra manera, Murphy bajó a cantar con el público “Sports” y “Punk Rock Loser”.

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Viagra Boys

Sebastian Murphy

Al atardecer fue el turno de Interpol, con una presencia más sofisticada, de rockeros en traje y con pelo engominado que tocan quietitos. El grupo neoyorquino, recorrió clásicos celebrados como “Obstacle 1”, “Evil” y “Slow Hands” y su público respondió con una buena dosis de pogo, menos rotosos quen con Viagra Boys, pero igualmente potentes.

Interpol

Interpol

Los Ratones Paranoicos, del otro lado del arcoíris

Mientras comenzaba a sonar la artista pop que encabezaba el festival, Sabrina Carpenter, del otro lado, en el lado oscuro del Hipódromo, era el momento de los Ratones Paranoicos. Entraron con un clip que repasaba su historia al son de “Oh Fortuna” y Juanse inauguró su noche con “La nave”.

Le siguieron “Ya morí”, “Rock del pedazo”, “Sucia estrella”, “Isabel”, “El centauro” y con Marttein como invitado tocaron “Enlace”.

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Juanse

En el show no faltaron “Rock del Gato”, “Para Siempre” y “Vicio” y la impactante sorpresa de contar con la presencia de CA7RIEL & PACO AMOROSO para entonar el clásico “Sigue girando”.

Ca7triel se sumó a tocar con los Ratones Paranoicos

Paco Amoroso en escena con los Ratones Paranoicos

El megafestival que conquistó un lugar predilecto en el calendario y el corazón de los argentinos anunció las fechas de su edición de 2027: el fin de semana del 12, 13 y 14 de marzo, el Hipódromo de San Isidro volverá a convertirse en el epicentro musical de la región, reuniendo a miles de fans con una propuesta variada de la mejor música internacional y local así como arte, gastronomía, y actividades imperdibles.

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