Del hip hop al hardcore: Tyler, The Creator y Turnstile electrizaron la primera noche de Lollapalooza 2026

El primer día de Lollapalooza Argentina 2026, celebrado el viernes 13 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, tuvo entre sus momentos más esperados las presentaciones de Tyler, The Creator y Turnstile. En una jornada marcada por la diversidad sonora y la masiva convocatoria de público, el rapero estadounidense y la banda de hardcore ofrecieron dos de los shows más intensos de la noche, confirmando su peso dentro de la escena musical global.

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A medida que avanzaba la jornada y el predio comenzaba a colmarse de miles de fanáticos, el clima de expectativa crecía alrededor de los escenarios principales. El festival, que cada año convoca a artistas de distintos géneros, encontró en estas dos presentaciones un contraste que definió el pulso de la noche: la descarga cruda del hardcore y la propuesta estética y performática del hip hop contemporáneo.

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Uno de los primeros grandes picos de energía llegó con Turnstile, la banda originaria de Baltimore que se ha convertido en una de las referencias más influyentes del hardcore moderno. Desde su aparición en el escenario Flow, el grupo desplegó un show marcado por la intensidad sonora, riffs contundentes y una interacción constante con el público.

La formación liderada por Brendan Yates volvió a demostrar por qué es considerada una de las propuestas más innovadoras dentro del género. Su música, que combina la velocidad del punk hardcore con momentos melódicos y pasajes más atmosféricos, encontró en el público argentino una respuesta inmediata, pogo, saltos y una energía colectiva que se extendió durante todo el set.

El repertorio incluyó canciones de “NEVER ENOUGH” (2025), su material más reciente, cuyos temas fueron recibidos con entusiasmo por los fans. Lejos de limitarse a una ejecución musical, la banda transformó el sector del predio en una experiencia física donde la conexión entre escenario y audiencia se volvió total.

La relación de Turnstile con el público argentino ya había quedado marcada en visitas anteriores, pero en esta edición del festival la respuesta volvió a sorprender incluso a los propios músicos. Desde los primeros compases, la multitud acompañó cada momento con intensidad, coreando y reaccionando a cada cambio de ritmo.

El show se desarrolló como una auténtica descarga colectiva que reafirmó el lugar del hardcore dentro del mapa sonoro del festival. En un evento donde conviven pop, electrónica, hip hop y rock, la banda estadounidense aportó uno de los momentos más crudos y energéticos de la jornada.

Con la noche ya instalada sobre el Hipódromo de San Isidro, el foco del público comenzó a concentrarse en uno de los artistas más esperados del día: Tyler, The Creator, quien finalmente tomó el escenario Flow en medio de una enorme expectativa.

El rapero y productor estadounidense, reconocido por su estilo inclasificable dentro del hip hop contemporáneo, llegó al festival en un momento de enorme visibilidad internacional. En los últimos años consolidó una carrera marcada por la experimentación musical y una fuerte identidad visual que atraviesa cada uno de sus proyectos.

Su presentación en Buenos Aires formó parte de la gira que acompaña sus discos “Chromakopia” (2024) y “Don’t Tap the Glass” (2025), trabajos que expandieron su universo creativo y reafirmaron su posición dentro de la escena global.

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Desde el inicio del show, Tyler desplegó una puesta escénica marcada por el juego de luces, visuales y una presencia escénica que combinó teatralidad y carisma. El artista recorrió el escenario con soltura mientras interpretaba parte de su repertorio más reciente junto a canciones que forman parte de su discografía más reconocida.

Uno de los momentos más celebrados llegó cuando el público argentino le acercó una bandera con su rostro vestido con la camiseta de la Selección Argentina y sosteniendo la Copa del Mundo. Tyler la levantó frente a la multitud, generando una ovación inmediata que selló uno de los gestos más comentados de la noche.

La interacción constante con los fans fue uno de los rasgos centrales de su presentación. Entre canciones, el artista se dirigió a la audiencia para alentarlos a levantar los brazos y acompañar el ritmo del show, generando una respuesta colectiva que convirtió al predio en un coro multitudinario.

El impacto visual y sonoro de su set terminó de consolidar uno de los momentos más destacados de la jornada inaugural. Con una propuesta que combina hip hop, funk, soul y una estética performática propia, Tyler volvió a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes de la música contemporánea.

Así, entre la potencia hardcore de Turnstile y el universo creativo de Tyler, The Creator, la primera jornada de Lollapalooza Argentina 2026 dejó en claro la amplitud sonora que define al festival. Dos propuestas distintas, pero igualmente magnéticas, que lograron encender al público y marcar uno de los capítulos más intensos del arranque del evento en el Hipódromo de San Isidro.

Pero el festival todavía tiene mucho por ofrecer. Lollapalooza Argentina 2026 recién comienza y continuará durante el sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro con una grilla que combina figuras globales y referentes de distintas escenas musicales.

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Entre los artistas más esperados de las próximas jornadas aparecen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Skrillex, Deftones, Doechii, Lewis Capaldi y Paulo Londra, quienes encabezarán los escenarios principales ante miles de fanáticos que volverán a llenar el predio del norte bonaerense.

La programación también incluye nombres destacados del pop, el rock, la electrónica y la música alternativa como Addison Rae, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, Ben Böhmer y Bunt, reflejando la diversidad sonora que caracteriza al festival desde su llegada a la Argentina.

Como cada edición, la experiencia de Lollapalooza no se limita únicamente al predio del Hipódromo de San Isidro. El evento también se expande a través de los sideshows, recitales en formato más íntimo que se realizan en salas emblemáticas de la ciudad y que permiten ver a los artistas en un contexto diferente al de los grandes escenarios del festival.