Daniel Grinbank sin filtro: premio cultural, IA, Elon Musk y la polémica por la Ley de Glaciares

El productor histórico de grandes shows nacionales e internacionales, Daniel Grinbank, será reconocido como personalidad destacada de Cultura por parte de la Legislatura porteña este viernes 10 de abril, mientras continúan en el Pabellón Frers de La Rural sus últimas apuestas de realidad virtual: “La última fortaleza” y “El horizonte de Keops”.

Por su trayectoria y sus últimos desafíos, se infiere que es una persona que no reniega del avance tecnológico y que le gusta estar viendo más allá de lo que se ofrece como futuro. Esto no lo convierte en una persona con una postura inhumana o ingenua, Grinbank tiene sus límites ideológicos y preocupaciones. Se enojó mucho con los posicionamientos de Elon Musk y dejó de usar X, aunque reconoce que a veces utiliza los Tesla en sus viajes. “Cuando llego a España, que hay tantos taxis Tesla, después de doce horas de vuelo, violo mi principio de no consumir y tomo taxi, que son Tesla, por lo cual es relativo eso”, reconoció.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por otro lado, en diálogo con Perfil mientras el Congreso Nacional avanzaba en la reforma de la Ley de Glaciares, Grinbank anticipó su preocupación y su militancia por la judicialización, si la propuesta se aprobaba. “Yo creo que la minería no distribuye, no genera puestos de trabajo. Cuando hablan de grandes inversiones, tampoco, queda muy poco en el país y la defensa de la ley de glaciares tiene que ver con el cuidado de la vida, del agua y de prevalecer la ciencia, que a través de IANIGLA, del CONICET, determinaba qué lugar se podía o no utilizar para minería y hoy se está desplazando para darle más poder a la casta”, lamentó.

“Además, no entiendo por qué tenemos que tener un límite del 3 % de regalía, que está en la ley y que se tendría que haber modificado teniendo márgenes para situaciones más virtuosas, como la minería en países como Australia o Chile. Me parece que es una ley totalmente retrógrada; ecosistema que se destruye no se reconstruye nunca más”, agregó.

Tras una extensa sesión, este jueves 9 a la madrugada la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Minutos después, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en su cuenta oficial de la red social X en el que destacó que dicha modificación permitirá “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.

Sin embargo, Grinbank anticipó: “Va dar para judicializar, porque se rompieron un montón de protocolos, viola el artículo 41 de la Constitución. Y fue una locura que cuando el Senado la promulgó estaba firmando el acuerdo del Mercosur con Europa, donde decía que no se modificaban las condiciones de medio ambiente. Ya inclusive desde la audiencia pública que no se respetó nada, fue una farsa”.

Grinbank tiene entre sus medallas haber sido el fundador de una de las FM más importantes, como la "Rock and Pop", y haber traído al país a los Rolling Stones, Madonna, Guns N’Roses y Nirvana. También, ser el responsable del regreso de Mercedes Sosa en el ’82 tras su exilio y haber sido productor de Broadway, entre muchas otras cosas.

-¿Qué siente al obtener este reconocimiento como personalidad destacada de la Cultura por la Legislatura Porteña?

-Es una caricia al alma, si bien no soy muy afín a los premios y todo eso, cuando me lo contaron me puso contento y la verdad que siento que es un reconocimiento bienvenido. Además, la Legislatura me simpatiza más que los lobbies o los premios tradicionales.

-¿Cómo empezó a incursionar en los proyectos de realidad virtual?

-Fue a partir de la pandemia que comenzamos a reprogramar la empresa, teniendo en cuenta que los promotores que compraban giras mundiales eran más difíciles para competir, apareció lo de las exhibiciones (yo había hecho en España de Bowie, Pink Floyd. Björk) y, en paralelo, yo armé dentro de la compañía algo que se llama DG 2030, que se dedica a pensar cómo producimos de acá para adelante. Fuimos avanzando, incorporamos la innovación tecnológica y armamos nuestra propia franquicia. Fue muy interesante generar proyectos que tuvieran que ver con la vanguardia, con lo tecnológico y que buscan lo lúdico, por un lado, con una vocación cultural y educacional. La respuesta del público fue positiva y las dos propuestas que están ahora van a seguir y vamos a sumar una más en mayo.

-¿Tiene una postura optimista en relación a la Inteligencia Artificial?

-No, tengo una postura ambivalente. Es un instrumento y, dependiendo de cómo se utilice, podrá servir para determinadas cosas pero también está claro que, lamentablemente, se va a llevar puesto muchos puestos de trabajo y se va a necesitar mucha inteligencia para abordar una innovación tan profunda que va a haber, no solo en el ámbito del entretenimiento, sino también en la vida en general.

Shine On: Un viaje a las estrellas de Pink Floyd en el corazón de Núñez



-A lo largo de su carrera trajo artistas en contextos políticos y económicos muy distintos. ¿Qué aprendió sobre el vínculo entre espectáculo y poder en la Argentina?

- Yo creo que al deporte y la cultura los distintos gobiernos los han utilizado, o lo mal utilizaron. Obviamente, siempre hay roles del Estado cambiantes. Creo que este gobierno ha hecho algunas cosas de desregulación positivas, otras no tanto. Creo que todas las épocas, tuvieron sus pros y sus contras de cómo funcionaron. Evidentemente, el matiz cultural no lo puedo desconocer dentro de un matiz global. Yo escucho muchas demandas que tenemos del sector cultural, pero también no me puedo olvidar de una sociedad donde hay unas demandas de la ciencia, de la educación, de la salud pública, de los jubilados. Yo prefiero postergarnos en función de los maestros o de los científicos o de los jubilados. Aunque también puedo decir que no me gustan los agravios a los artistas recurrentes de parte del gobierno. Pero también yo vengo de una generación en la que nos ponían bombas en los recitales, con Mercedes Sosa nos pasó, por ejemplo. O donde había desaparecidos. Siento que era necesaria una transformación, porque tampoco apoyo lo anterior de que en el año 2023 hayan habido 240 películas, de las cuales solo 13 superaron los diez mil espectadores. Entiendo el malestar de la gente teniendo una sociedad que tiene tantas postergaciones en otros sectores.

- Volviendo al mundo artístico, estamos en una era muy algorítmica, donde es difícil salirse de un direccionamiento. ¿Ha descubierto nueva música, algo que le interesó?

- La verdad trato de salir de los algoritmos constantemente, inclusive porque me gusta picar distinto o buscar distintas alternativas. Entonces muchas veces hay información que en medios no convencionales la encuentro y escucho nueva música. Inclusive, estamos trayendo una artista francesa que se llama Pomme, que acá no es conocida y no está en ningún algoritmo, pero nos gusta mucho apostar al desarrollo del futuro de ella. Y, localmente, a Luz Gaggi, que no entra en la música urbana o reggaetonera que prevalece hoy en el segmento juvenil.

La última fortaleza

Tras el éxito de “Art Masters” y de “El horizonte de Keops”, DG Tech Lab presentó “La última fortaleza – Una aventura épica medieval”. Con esta tercera experiencia de realidad virtual, el espacio continúa consolidándose como un centro argentino de innovación tecnológica aplicado al entretenimiento.

Brujas, dragones y caballeros dan vida a esta expedición en realidad virtual que transporta a los visitantes a Carcassonne, la ciudad fortificada del sur de Francia, tal como existía en el año 1304. Durante 45 minutos, el público acompañará a Simon, un joven noble, y Agnès, una rebelde habitante de la ciudad, en un recorrido lleno de escenas épicas atravesadas por el poder de los reyes y la sombra de la Inquisición.

El viaje también revela la vida cotidiana medieval: mercados bulliciosos, guardias nocturnas en las murallas, entrenamientos de combate y los aposentos de la nobleza, sumergiendo al público en una Edad Media más viva que nunca.

La ciudad de Carcassonne, hoy declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, es uno de los complejos fortificados medievales mejor conservados del mundo. Sus imponentes murallas se extienden a lo largo de más de tres kilómetros, formando una fortaleza estratégica que durante siglos fue escenario de conflictos políticos y religiosos.

En el año 1304, la ciudad se encuentra bajo el control directo del Reino de Francia, en un período marcado por tensiones entre la monarquía y la Iglesia, y por la constante vigilancia de la Inquisición, que mantiene a la población en un clima de incertidumbre y temor.

El proyecto fue desarrollado en colaboración con expertos del Centre des Monuments Nationaux, quienes contribuyeron a garantizar la precisión histórica de la reconstrucción.

Esta propuesta forma parte del desarrollo de DG Tech Lab, el laboratorio de innovación tecnológica impulsado por DG Experience, dedicado al desarrollo de nuevas experiencias que exploran la intersección entre cultura, tecnología y entretenimiento.

