“Somos conscientes que cada vez trabajamos para menos gente”, dice Daniel Grinbank

El impacto de Pink Floyd a nivel mundial responde a una serie de factores, muchos cavilados y ejecutados por los integrantes del grupo y otros tercerizados. La complejidad de las ideas abordadas y la ambición de realizar obras integrales, al tiempo que se experimentaba e innovaba sonoramente, requirió delegar, escuchar, confiar. La muestra The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains traza un recorrido por ese ensamble de locuras que fue el grupo desde sus inicios hasta sus últimos discos.

The Wall estuvo en los cines argentinos; en vivo en River Plate, y ahora en versión exposición inmersiva.

Los restos mortales de una banda surgida en 1967, mismo año que los Beatles lanzaban Sgt Pepper’s Lonely Heart Club Band. La muestra es una iniciativa del Victoria & Albert Museum, en colaboración con Roger Waters, David Gilmour y los representantes de los fallecidos Richard Wright y Syd Barrett. Entre mayo y octubre de 2017 la muestra convocó en Londres a más de cuatrocientos mil visitantes, cifra inédita para retrospectivas de rock .Ahora la muestra puede verse en La Rural (en Buenos Aires). El acercamiento al público argentino de esta experiencia inmersiva es responsabilidad Daniel Grinbank quien últimamente se ha volcado a producir este tipo de espectáculos. Las más recientes fueron Banksy, genio o vándalo, e Imagine Van Gogh; ambas en 2022 aunque no al mismo tiempo.

—¿Qué dice una muestra como ésta de cómo accedemos a los consumos culturales?

—En Argentina ha habido una crisis económica. Y si están atacados los consumos de los supermercados, imaginate la parte de los emprendimientos culturales. Entramos en una general de la ley, no podemos hacer una excepción. Y, sabemos que después de que te alimentaste, te educaste, te ocupaste de tu salud, y pudiste pagar la vivienda, recién ahí mirás cuánto te sobró para salir. Dentro de esa crisis, que afecta fundamentalmente a la clase media que es el gran consumidor de espectáculos, somos conscientes de que cada vez trabajamos para menos gente. Y este tipo de espectáculos nos permite acercar algo muy bueno por un precio accesible.

Un espacio dentro de la expo de Pink Floyd, en Buenos Aires.

—¿Cómo surgió la idea de traer la exhibición?

—En 2017, en el Victoria Albert Museum de Londres, ví una muestra de Pink Floyd que me pareció extraordinaria. Y me encanta producir en nuestro país, a pesar de todas las vicisitudes que tiene. Y después de que hicieron Canadá y Estados Unidos, apareció el hueco dentro de la agenda internacional, empezamos a soñar con traerla a Buenos Aires e iniciamos las gestiones.

—¿Cómo te marcó a vos Pink Floyd?

—Como los Beatles, los Rolling Stones, o Led Zeppelin, Pink Floyd es una de las grandes bandas de la historia que tuvieron que ver con mi formación. Una que tiene que ver con un rock que proponía, en un momento, ser un cambio cultural, que proponía aperturas de la cabeza, la búsqueda de nuevos derechos, de nuevas libertades. Y Pink Floyd fue un baluarte. Además en lo sonoro, su búsqueda fue fundamental. Cuando escuché The Dark Side of de Moon se me partió la cabeza; y no me olvido que, en esa época, época de vinilos, The Wall estaba prohibido.

—¿Te acordás dónde?

—En la Galería del Este había una tienda que se llamaba El Agujerito, pionera en traer discos importados que no siempre los podían exhibir. Entonces todo era como si se tratara de un dealer: preguntabas por The Wall y lo sacaban del fondo, escondido.

—Imagino que la película te habrá marcado también (N de R: Pinky Floyd, The Wall, de Alan Parker)

—Sí, haber visto The Wall en el cine fue crucial. Que por cierto, estuvo en cartelera en el desaparecido cine Select Lavalle, como diez años consecutivos en trasnoche.

—Argentina parece un buen público para la música compleja.

—Estoy trabajando sobre terreno fértil. Recordemos que Roger Waters, con el espectáculo The Wall, vendió nueve estadios River Plate (N de R: fue en 2012, con cuatrocientas treinta mil mil entradas agotadas; un récord que luego superaría Coldplay con diez recitales). Hay muchos fans de Pink Floyd en la Argentina.

En Buenos Aires, "los restos mortales de Pink Floyd" se exhiben en La Rural.

—¿Por qué son tan importantes?

—Hay un dato bastante gráfico: en siete años, con giras de por medio, produjeron cuatro álbumes como Dark Side of the Moon, Animal, Wish You Were Here, y The Wall, que es un álbum doble. Con lo que, se trata de cinco álbumes fundamentales para la historia de la música contemporánea. Con un prolífico período anterior, más psicodélico, liderado por Syd Barret, y luego uno posterior, tras la salida de (Roger) Waters, liderado por (David) Gilmour: es un legado inmenso.

—¿Son complejas las gestiones para conseguir una muestra como la de Pink Floyd?

—Sí. Por el material que se trae, los seguros, que son altísimos; las transportaciones y la gente que viene para la instalación que son alrededor de veinte personas que son las mismas que la montaron originalmente en el Victoria Hall, en Londres.

—A pesar del contexto económico argentino, decidieron afrontar el riesgo.

—Afortunadamente, por las ventas que estamos teniendo, puedo decir que acertamos. Porque en realidad nunca había habido en la Argentina una exhibición de música. En las que hubo, se colgaban cuatro retratos de un artista, se ponía un poco de música, y se lo llamaba exhibición. Esto tiene un resultado activo, en donde se combinan objetos originales, en donde cuando entrás te damos los auriculares, y en la medida en que te vas acercando a unos monitores, se va disparando información histórica sobre, por ejemplo, cómo se compuso y grabó un tema, cómo se hizo la portada de un disco, cómo se diseñó un show... Todo en primera persona y narrado por Roger Waters.