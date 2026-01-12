Con Santiago Motorizado, Mujer Cebra y Juana Roza se inaugura el Parador Konex 2026

El próximo jueves 15 de enero 18:30, Parador Konex 2026 se presenta oficialmente con un evento lanzamiento al atardecer. En el patio del CC Konex (Sarmiento 3131, CABA), comienza este festival con una grilla que cruza generaciones y sensibilidades: Santiago Motorizado, Mujer Cebra y Juana Rozas se reúnen para darle inicio a la nueva temporada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pensado como un punto de encuentro musical en el clima del verano en la ciudad, el lanzamiento de Parador Konex 2026 invita a llegar temprano, quedarse hasta que caiga la noche y ser parte de la primera cita del ciclo. Las entradas ya están a la venta en la web de CC Konex.



Santiago Motorizado



Líder, compositor y cantante de El Mató a un Policía Motorizado, Santiago Motorizado es una de las figuras centrales del rock alternativo argentino del siglo XXI. Tras casi dos décadas de giras, discos y festivales alrededor del mundo, hoy expande su universo en formato solista, explorando nuevos climas musicales sin perder sus temas centrales que incluyen la amistad, la emoción y melodías que ya son parte del cancionero contemporáneo.

Las cinco recomendaciones culturales de la semana: inauguraciones, teatro, poesía y cine







Mujer Cebra

Formado en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires, Mujer Cebra se consolidó como un proyecto potente de la nueva escena independiente. El trío integrado por Santiago Piedra, Gonzalo Muhape y Patricio García Seminara combina rock alternativo con una impronta filosa y contemporánea. Tras su debut homónimo en 2023 editaron CLASE B.



Juana Rozas

Cantautora y performer nacida en Buenos Aires, Juana Rozas construye un universo propio donde la electrónica, el pop y la experimentación conviven con una fuerte impronta estética. Luego de iniciar su carrera en bandas locales, lanzó su proyecto solista en 2019 y profundizó su imaginario con Vladi, un disco maximalista atravesado por el rave, el terror y la actuación, pensado tanto para la pista de baile como para la experiencia sensorial.



CIUDAD CULTURAL KONEX (SARMIENTO 3131, CABA)

