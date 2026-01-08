Las cinco recomendaciones culturales de la semana: inauguraciones, teatro, poesía y cine

“Reglas de Uso” en la galería Gachi Prieto

Este jueves 8 de enero a las 18 se inaugura “Reglas de uso” en la galería Gachi Prieto https://www.perfil.com/noticias/arte/gachi-prieto-inauguro-su-espacio-de-arte-en-palermo.phtml(Uriarte 1373, CABA) y podrá visitarse hasta el martes 20 de enero de lunes a viernes de 14 a 19 y los sábados de 15 a 19.

Esta muestra es curada por Julieta Ogando, crítica de arte, curadora y gestora cultural, e ingeniera de software. Dirige ART In Caps, una plataforma editorial dedicada a la crítica contemporánea, y publica en distintos medios culturales; Lucia Ramundo, curadora e historiadora del arte, formada en la Universidad del Museo Social Argentino y Marcia Maturell Anaya, curadora, productora y gestora cultural independiente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Los artistas reunidos aquí rascan significaciones de la vida social y las vuelven otra cosa para entenderlas desde otro lugar. Para profundizar en estos mecanismos proponemos pensar la Historia como un espacio vital donde signos, símbolos e íconos se tensan y dialogan. La exposición se organiza en territorios de sentido: ámbitos concretos donde esos signos se materializan en procedimientos diversos”, detalla el texto curatorial.

Artistas participantes: Elías Bankowski Juana Simona Robin Baena Juan Suárez Agustina Virili Lía María Marrone Marcos Meternicht Melina Albornoz Catalina Acerbi Mauricio Vargas Acevedo Clara Catalán.



“Días perfectos” basada en la novela de Jacobo Bergareche

Se estrena en Buenos Aires “Los días perfectos”, basada en la novela de Jacobo Bergareche. La obra de teatro es un unipersonal protagonizado por Leonardo Sbaraglia, con dirección de Daniel Veronese y producción de Julieta Novarro, basado en la novela del escritor español Jacobo Bergareche, publicada por Libros del Asteroide.

La obra tendrá funciones de miércoles a domingos a las 21 a partir del 9 de enero y hasta el 1° de febrero en la sala María Guerrero (Libertad 815).

Sinopsis de la obra

A partir de la lectura, en un centro de documentación de Texas, de originales de cartas que William Faulkner le había enviado a su amante Meta Carpenter, el protagonista decide dar una revisión a su matrimonio: repasa su vida sentimental, los cambios a partir de 17 años de convivencia, el deseo de la creación de una familia y su inevitable rutina; lo que se extravía, lo que logramos retener, lo que se ambiciona no perder, el natural devenir de un amor que se presentaba idílico en la juventud.

Art Masters y El horizonte de Keops en La Rural

Art Masters y El horizonte de Keops son dos experiencias de realidad virtual en el Pabellón Frers de La Rural. Art Masters, la experiencia para sumergirse en el metaverso de las obras emblemáticas del Museo del Prado, obtuvo una respuesta de público inmediata y en aumento y continúa disponible junto a la nueva apertura: El horizonte de Keops, una expedición al corazón de la Gran Pirámide de Guiza, con recursos que ofrece la tecnología para permitir que los visitantes viajen a través del tiempo y del espacio hasta el interior de una de las siete maravillas del mundo.

Ronda de Poemas en la Librería del Fondo

El próximo martes 13 de enero, cuando empieza a caer la tarde, a las 18, la Librería del Fondo (Costa Rica 4568) invita a “Mar del Sauce: ronda de poemas en la tarde de verano”. Se trata de una lectura de poesía a cargo de Inés Ambrosini, Graciela Perosio, Florencia Fragasso, Andrea Wolf, Amancay Calizaya y Gaia Gordín.

Cine en el Centro Cultural Recoleta

Viernes 9 de enero a las 18: Batalla más allá de las galaxias dirigida por James T. Murakami. Film en el que una raza malvada, comandada por John Saxon, aterroriza a un pueblo indefenso que contrata mercenarios para que lo protejan. La película desborda humor y absurdo.

Llega a Argentina la candidata a los Óscar de Corea del Sur: “La Única Opción” de Park Chan-wook



Sábado 10 de enero a la 18, ciclo: sábados de superacción Las aventuras de Robin Hood dirigidas por Michael Curtis.

Domingo 11 de enero a las 18 La adorable revoltosa dirigida por Howard Hawks. Katharine Hepburn es una rica y despreocupada heredera con un jaguar como mascota; Cary Grant, un tímido paleontólogo en busca de un hueso. Y lo que Hawks plantea con estos dos personajes es lo que se conoció como comedia loca, en la que lo más absurdo cobra realidad.

