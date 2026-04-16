Francia reembolsará productos de higiene reutilizables a mujeres jóvenes y de bajos recursos

El gobierno francés anunció que el sistema de seguridad social reembolsará el costo de las copas menstruales y la ropa interior reutilizable a las mujeres menores de 26 años o que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Se espera que esta iniciativa ayude a 6,7 millones de personas —casi una décima parte de la población de Francia— a partir del próximo curso académico, en otoño. “La precariedad menstrual no es una fatalidad. Es una injusticia a la que debemos responder con determinación”, comentó la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, citada en el comunicado publicado en conjunto con el Ministerio de Igualdad de Género, Diversidad e Igualdad de Oportunidades de Francia.

"La pobreza menstrual no es inevitable: es una injusticia a la que debemos responder con determinación", comentó Rist, y agregó que además la medida busca "apoyar el poder adquisitivo" y "fomentar el uso de productos reutilizables". Por su parte, la ministra delegada para la Igualdad de Género, Aurore Bergé. destacó: "Ninguna mujer ni ninguna niña debería tener que renunciar a su higiene íntima: es una cuestión de salud y dignidad".

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Garantizar el acceso a la higiene básica

Las beneficiarias (mujeres menores de 26 años con tarjeta de seguro médico estatal y mujeres de todas las edades con ayudas especiales por ingresos limitados) podrán recuperar el dinero tras comprar estos productos en farmacias. Aunque el Parlamento aprobó la medida como parte del presupuesto de 2024, la falta de un decreto de implementación inmediata generó indignación entre colectivos feministas y empresas de productos sostenibles.

Francia: una encuesta reveló que una de cada 10 mujeres no puede acceder a elementos de higiene menstrual.

La urgencia de la medida se apoya en datos críticos: una encuesta de la organización Dons Solidaires reveló que una de cada 10 mujeres en Francia utiliza alternativas precarias, como trozos de tela rasgada, debido a presupuestos ajustados. Francia ya había reducido en 2016 el impuesto a las ventas de estos productos del 20% al 5,5%, siguiendo la tendencia global de facilitar el acceso a la higiene básica.

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El precedente de Escocia

Francia se suma a una tendencia global de derechos menstruales. En 2020, Escocia marcó un hito histórico al convertirse en el primer país del mundo en promulgar una ley que garantiza el acceso universal y gratuito a los productos de higiene menstrual en todos los edificios públicos, estableciendo un estándar internacional para la salud pública.

Contraste local: cuando el Gobierno argentino eliminó el programa "MenstruAR"

Mientras Europa avanza en el acceso a estos insumos, en Argentina el panorama es opuesto. El Gobierno nacional, en mayo de 2025, a través del Ministerio de Justicia liderado en ese entonces por Mariano Cúneo Libarona, llevó a cabo el cierre de 13 programas que dependían del exMinisterio de la Mujer, entre ellos el programa "MenstruAR".

Dicho plan nacional estaba orientado a la entrega de copas menstruales a municipios de todo el país y a la promoción de productos sustentables como toallitas reutilizables. Según las autoridades, la eliminación de estos programas, que calificaron como "ideológicos", representará un ahorro de 6.000 millones de pesos anuales, argumentando que las iniciativas no contaban con evidencia contrastable de su impacto real.

MEG