María Carolina de Borbón, la princesa que enamoró a Jordan Bardella: ¿será la próxima primera dama de Francia?

La tapa de la revista Paris Match de esta semana causó un terremoto político en Francia. En la foto de portada, captada en Ajaccio, una chica de pelo oscuro caminaba tomada de la mano con Jordan Bardella, el ultraderechista presidente del Rassemblement National y favorito en las encuestas para las presidenciales de 2027. El titular era directo: "El idilio que nadie esperaba". En un solo movimiento, Paris Match hizo pública una relación hasta entonces sólo sospechada.

La joven es María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, duquesa de Calabria y de Palermo, heredera de una de las casas reales más antiguas de Europa pero también modelo, influencer con 192.000 seguidores en Instagram y, desde el miércoles, protagonista de un debate que mezcla realeza, política y estrategia de campaña. Si Bardella llega al Elíseo (y su relación prospera): ¿será ella la próxima Primera Dama de Francia?

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Un romance que nació en la F1 de Mónaco

Todo comenzó en mayo de 2025, en la tribuna VIP del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, donde los dos se vieron por primera vez. Ocho meses después, el nombre de la princesa empezó a circular en los medios franceses. El 13 de enero de 2026, en la celebración del bicentenario de Le Figaro en el Grand Palais de París, María Carolina y Jordan fueron filmados saliendo juntos del edificio y subiendo al mismo vehículo. La imagen desencadenó reacciones, pero sin confirmación alguna.

Interrogado en RTL a fines de enero, Bardella —de 30 años— respondió que "su vida privada le pertenece", mientras se declaraba "un hombre feliz". En CNews fue apenas más explícito: "No soy soltero, pero soy discreto al respecto". La portada de Paris Match, con fotos de su escapada en Córcega, levantó definitivamente el misterio.

María Carolina nació en Roma el 23 de junio de 2003. Es la hija mayor del príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro y jefe de la Casa Real, y de Camila Crociani. En 2016, su padre abolió la ley sálica —que excluía a las mujeres de la sucesión dinástica— invocando el derecho europeo sobre la igualdad de género. Desde entonces, María Carolina lleva el título de duquesa de Calabria, históricamente reservado al heredero de la dinastía.

La princesa creció entre Montecarlo, Roma y París, en un entorno cosmopolita que la convirtió en políglota —habla con fluidez italiano, francés, inglés, español, portugués y ruso— y en una figura habitual de los grandes eventos de la aristocracia europea. De acuerdo a la revista Tatler ella es "probablemente una de las mujeres solteras más codiciadas del mundo".

La saga familiar que rodea a María Carolina no es la de un cuento sin aristas: es algo más antiguo, más complicado, y en algunos tramos más oscuro. La Casa de Borbón-Dos Sicilias es una de las ramas más ilustres de la dinastía borbónica, que proviene de Felipe V de España, nieto de Luis XIV de Francia. Sus descendientes reinaron en el sur de Italia y Sicilia durante generaciones, y su residencia histórica, el Palacio Real de Caserta —con sus 1.200 habitaciones y jardines monumentales, comparable a Versalles en escala— está declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El reino napolitano de los Borbones desapareció del mapa político en 1861, absorbido por la unificación italiana bajo los Saboya, pero la dinastía sobrevivió, con sus títulos, sus excelentes conexiones y, en el caso de la rama Castro, una fortuna considerable y una querella dinástica que todavía no está enteramente cerrada: el otro pretendiente a la jefatura de la casa es la rama española de la misma familia, reconocida por la Corona española y emparentada con el rey Felipe VI.

El padre de María Carolina nació en Saint-Raphaël, en el sur de Francia, en 1963. Estudió en el Collège Stanislas de París y en la Université Libérale de la misma ciudad. Es Gran Maestre del Sacro Militar Orden Constantiniana de San Jorge, y la familia reside entre Montecarlo, Roma y París. Carlos es también padrino de la hija menor de los reyes de Dinamarca. El círculo de sus relaciones —que incluye a los Grimaldi de Monaco— define el entorno en el que María Carolina creció y en el que todavía se mueve con naturalidad.

La madre de la princesa, Camila Crociani, es el eslabón que conecta a la dinastía borbónica con una de las historias de dinero, arte y litigio judicial más extraordinarias de la Europa reciente. Su madre, Edoarda Vesel Crociani —una actriz italiana famosa en los años 70, viuda del industrial Camillo Crociani, fundador de una empresa de telecomunicaciones—, estableció en 1987 un trust en las Bahamas, conocido como el Grand Trust, en beneficio de sus dos hijas, Camilla y Cristiana. El fondo incluía inversiones, obras de Van Gogh, Gauguin, Picasso y otras piezas de arte, y su valor estimado ascendía a doscientos millones de dólares.

Pero la disputa entre las dos hermanas por las propiedades derivó en uno de los litigios fiduciarios más complejos de la historia reciente. La hija menor, Cristiana, acusó a su madre y a Camilla de haber desviado activos del trust en beneficio exclusivo de la rama familiar de la princesa. Entre los activos en disputa figuraba el cuadro Hina Maruru de Gauguin, asegurado por 65 millones de dólares, cuyo paradero Camilla no reveló al tribunal.

En 2019, la princesa Camila fue declarada en desacato ante el tribunal de Jersey por ignorar sistemáticamente la orden de divulgar los activos. Su Instagram, sin embargo, continuó mostrando galas en Saint-Moritz, yates y fotografías junto a Donald Trump, Kylian Mbappé y Lionel Richie. También fue protagonista del documental de la BBC Inside Monaco: Playground of the Rich, emitido en 2020. La fortuna Crociani también apareció vinculada a los Paradise Papers, los documentos sobre evasión fiscal offshore filtrados en 2017.

En ese entorno creció María Carolina. Estudió en el Istituto Marangoni de París, especializándose en diseño de moda, fashion business y estilismo. Completó su formación con cursos de economía en línea a través de Harvard. Obtuvo su diploma un año antes de lo previsto. A los dieciséis años hizo una breve aparición en Grace of Monaco (2014), el biopic de Grace Kelly protagonizado por Nicole Kidman.

En 2019, María Carolina fue presentada en sociedad en el Bal des débutantes de París, vestida por Ralph & Russo y desde entonces modeló para Chopard, Louis Vuitton y Pucci, y mantiene una presencia activa como influencer en Instagram, YouTube y TikTok. Junto a su hermana María Chiara —cuyo nombre también circuló en la prensa cuando se la vinculó sentimentalmente con el príncipe Christian de Dinamarca— lanzó durante la pandemia el canal de YouTube Carolina & Chiara.

En una entrevista con Hello! en 2024, las dos hermanas describieron su vida con una mezcla de conciencia de privilegio y distancia del estereotipo. "Una princesa de hoy no es una chica que vive en un castillo esperando a su príncipe azul. Es alguien comprometida con los desafíos del mundo, que usa su título y su posición para generar un cambio positivo", dijo María Chiara.

María Carolina, una de las princesas más ricas y desconocidas de Europa, se casa con un venezolano

Protagonista de una tapa que sacude a la política francesa antes de las elecciones 2027

La tapa de Paris Match donde el joven líder ultraderechista francés aparece junto a la princesa fue interpretada como un simbólico lanzamiento de su carrera por la presidencia de Francia en 2027 y evocó de inmediato otras tapas que marcaron campañas presidenciales francesas: Emmanuel y Brigitte Macron en 2016, François Hollande y Valérie Trierweiler en 2012, Nicolas Sarkozy y Carla Bruni entre 2008 y 2012.

Los expertos interpretan las últimas fotos como una estrategia de comunicación política mientras se prepara para una probable campaña presidencial. Bardella lidera los sondeos de la primera vuelta, aunque podría perder en el balotaje.Para Philippe Moreau Chevrolet, experto en comunicación política y docente de Sciences Po París, la cobertura representó "la entrada en campaña" de Bardella de cara a 2027: "Paris Match es un hacedor de candidatos presidenciales. Es un plan de comunicación destinado a crear un vínculo emocional entre un candidato y sus electores."

El gesto no pasó desapercibido al interior del propio partido. "Es un activo, a muerte. A la gente le encanta la historia del chico humilde y la princesa, en los ambientes populares en particular", dijo un dirigente del partido. "Va a ofrecerle una red de jet-set", agregó un hombre del entorno de Bardella.

El contraste entre los dos protagonistas es, en efecto, tan real como el que se puede construir narrativamente. Bardella nació en 1995 en Drancy, Seine-Saint-Denis, en una familia de origen italiano, y creció en un bloque de viviendas sociales.