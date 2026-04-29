Sturzenegger sorprendió al gobernador de Corrientes: el pedido clave sobre la libre navegación de los ríos

En un movimiento político inesperado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aprovechó su exposición en la ExpoEFI para interpelar directamente a los gobernadores de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y de Tucumán, Raúl Jalil. El funcionario nacional les pidió públicamente el apoyo de sus legisladores en el Congreso para avanzar con una ley que garantice la libre navegación de los ríos.

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Ante un auditorio de 800 empresarios y referentes del mundo de las finanzas, Sturzenegger detalló que el proyecto apunta a eliminar trabas burocráticas y reducir los costos logísticos en el transporte fluvial, un sector clave para la competitividad de las provincias del litoral.

Un pedido con nombre y apellido

El ministro venía enumerando las reformas que el Ejecutivo enviará al Congreso cuando divisó a los mandatarios provinciales entre el público. Tras dirigirse inicialmente al tucumano Jalil, Sturzenegger puso el foco en el gobernador correntino.

"El Gobernador de Corrientes también está acá. El director de tránsito fluvial me hizo recomendaciones, hicimos algunos cambios y confío en ustedes también para tener sus votos", lanzó el ministro desde el estrado.

El pedido no es menor, dado que Corrientes posee una de las extensiones de costa más importantes sobre el río Paraná y su apoyo es estratégico para la validación federal de la norma.

El factor Hidrovía

La propuesta de desregulación llega en un momento crítico: la discusión por la nueva licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Este corredor es la principal vía de salida para las exportaciones argentinas, movilizando cerca del 80% de los despachos al exterior, principalmente soja, granos y minerales.

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En juego hay un negocio que se estima en US$ 30.000 millones, y la intención de la administración central es simplificar el tránsito en puertos y ríos para agilizar el comercio internacional. La búsqueda de consenso con mandatarios como Valdés sugiere que el Gobierno nacional intenta blindar el proyecto antes de que ingrese al debate legislativo, reconociendo el peso de las provincias con intereses directos sobre la cuenca fluvial.