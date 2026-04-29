Goya tiene nueva Costanera: detalles del paseo inaugurado que tuvo una inversión de $26 mil millones

En una jornada histórica, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, inauguró oficialmente la nueva Costanera de Goya y la renovada Plaza Italia. La obra, que demandó una inversión provincial de 26 mil millones de pesos, no solo devuelve a la ciudad su balcón al río, sino que transforma el perfil urbano con infraestructura de vanguardia y defensas costeras definitivas.

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El acto se realizó este martes por la noche junto al intendente Mariano Hormaechea y el actual senador (y exgobernador) Gustavo Valdés, bajo cuyo mandato se inició el proyecto tras el colapso de un sector del paseo en noviembre de 2022. "Siento este lugar como mi segunda casa; hoy me toca venir por primera vez como Gobernador a Goya para inaugurar este espacio que será parte de la vida de todos ustedes", expresó el mandatario provincial.

Ingeniería y esparcimiento en dos niveles

Lo que comenzó como una reparación de emergencia derivó en un ambicioso proyecto de 500 metros de extensión. La nueva estructura destaca por su diseño en dos niveles:

Nivel superior: un paseo con vistas panorámicas al riacho Goya y mobiliario urbano moderno.

Nivel inferior: un sector de contacto directo con el entorno natural, integrados ambos por terrazas, graderías y rampas de accesibilidad universal.

La seguridad estructural fue el eje central de la intervención, con la construcción de más de 460 metros de defensa costera en hormigón armado, un sistema de desagües pluviales renovado y una iluminación LED de última generación que jerarquiza el predio durante la noche.

Impacto en el turismo y la economía local

La inauguración coincide con el inicio de la 49° Fiesta Nacional del Surubí, el evento náutico más importante de la provincia. El nuevo frente costero está diseñado para albergar propuestas gastronómicas, comerciales y recreativas, potenciando el atractivo turístico de la ciudad durante todo el año.

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El senador Gustavo Valdés recordó que la caída de la costanera ocurrió en una zona logística clave para el Mundial de Pesca y que el Estado provincial "tomó la decisión política de rescatar este paseo".

Por su parte, el intendente Hormaechea agradeció la continuidad de la obra, mientras que el gobernador Juan Pablo Valdés ya anticipó que el próximo paso será trabajar en la prolongación de la costanera para seguir extendiendo el frente fluvial.

Con la habilitación de los juegos infantiles, sanitarios adaptados y espacios parquizados, Goya recupera su identidad ribereña con una obra que combina protección civil y desarrollo estético.