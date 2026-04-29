Investigan amenazas antisemitas y mensajes de odio contra una niña judía en Corrientes

La Justicia Federal de Corrientes inició una investigación penal tras una denuncia por mensajes discriminatorios, cargados de odio religioso y contenido antisemita dirigidos a una familia de la comunidad judía local. El hecho, que incluye amenazas e intimidación, tiene como principal víctima a una niña menor de edad.

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La presentación judicial fue realizada el pasado 22 de abril ante la fiscalía de turno, a cargo del fiscal federal Carlos Schaefer. La denuncia cuenta con el acompañamiento institucional de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), a través de su filial Corrientes, que brinda asesoría jurídica ante la gravedad del ataque.

Ataque sistemático por WhatsApp

Según consta en el expediente, el violento episodio ocurrió el domingo 19 de abril alrededor de las 19. En ese momento, una niña perteneciente a la colectividad judía acudió a sus padres en estado de angustia y alteración tras recibir una ráfaga de mensajes en su teléfono celular.

A través de la aplicación WhatsApp, la menor recibió aproximadamente 50 stickers e imágenes con un alto contenido de odio:

Simbología nazi: se identificaron esvásticas y diversas referencias al régimen nacionalsocialista.

Contenido antisemita: mensajes ofensivos dirigidos explícitamente a su identidad religiosa y cultural.

Intimidación: la familia denunció que el volumen y la agresividad de los envíos constituyen una manifestación directa de odio, agravada por la condición de menor de la víctima.

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Identificación del perfil

Los investigadores ya cuentan con un dato clave: los mensajes fueron emitidos desde un número telefónico +54 9 362 471..., que operaba bajo el nombre de perfil "J.P.P.". La fiscalía busca ahora determinar si la identidad del titular coincide con la del autor de los envíos o si se trata de una cuenta utilizada para encubrir el rastro digital.

Desde la DAIA Corrientes expresaron su firme repudio y señalaron que este tipo de actos no solo afectan a la familia involucrada, sino que vulneran la convivencia democrática y violan las leyes contra la discriminación vigentes en Argentina. Se espera que en las próximas horas se realicen peritajes tecnológicos sobre el dispositivo de la víctima para avanzar en la localización de los responsables.