Corrientes lanzó ArteCo 2026 en Buenos Aires: el BanCo como "puente" para el talento regional

Corrientes desembarcó en el corazón financiero del país para proyectar su identidad cultural al mundo. En el Centro de Negocios del Banco de Corrientes, ubicado en Capital Federal, se realizó el lanzamiento oficial de la 8ª edición de ArteCo, la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes, que se desarrollará del 21 al 24 de mayo de 2026.

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El evento estuvo encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés, acompañado por la presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, y la titular del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez. La presentación reunió a un selecto grupo de galeristas, coleccionistas, curadores y empresarios, consolidando a la feria como una de las plataformas de mercado artístico más dinámicas del NEA.

Inversión en cultura y mercado de arte

Durante el lanzamiento, el gobernador Valdés destacó el crecimiento sostenido de ArteCo y la decisión política de apostar por las industrias creativas. "Llegamos a este momento por una mirada clara: entender que en Corrientes tenemos artistas maravillosos y que había que apostar por ellos", afirmó el mandatario.

Valdés subrayó que la feria no solo es un espacio de exhibición, sino una herramienta de desarrollo económico:

Comercialización: permite que los creadores locales generen ingresos genuinos y se inserten en el mercado nacional.

Identidad y Turismo: integra el patrimonio correntino con la oferta turística de la provincia.

Sede histórica: el gobernador puso en valor el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), edificio que anteriormente pertenecía al Banco de Corrientes y que hoy funciona como el epicentro cultural de la feria.

El Banco de Corrientes como anfitrión estratégico

Por su parte, Laura Sprovieri resaltó la función del Centro de Negocios en Buenos Aires como un enlace institucional entre la provincia y el resto del país. “Este espacio fue creado para ser puente, y esta convocatoria es una muestra de ello”, señaló la directiva.

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Sprovieri también expresó la carga emocional de esta edición, ya que el MACC —donde se realizará la feria con entrada libre y gratuita— fue durante décadas la sede central operativa del Banco. Para la entidad, el apoyo a ArteCo representa el compromiso de acompañar las políticas que modernizan la provincia sin descuidar sus raíces.

El curador de la feria, Marcelo Dansey, adelantó que esta octava edición buscará profundizar el diálogo entre los artistas correntinos, creadores de otras provincias y referentes internacionales, transformando a la ciudad de Corrientes en el punto de encuentro ineludible del arte contemporáneo durante el mes de mayo.