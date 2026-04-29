Milei se molestó por una pregunta sobre la inflación: "No es el lugar, no es el momento"

El presidente Javier Milei protagonizó un momento de tensión durante una actividad académica en el Palacio Libertad. El mandatario se molestó cuando fue consultado por la inflación y respondió: "No es el momento, no es el lugar".

Milei encabezó una jornada centrada en el pensamiento de John Maynard Keynes, en un encuentro que reunió economistas y dirigentes afines a las ideas de la libertad, según pudo confirmar la agencia Noticias Argentina.

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El libertario compartió el panel con el diputado Adrián Ravier y el economista Juan Carlos de Pablo. El debate combinó teoría económica y críticas al intervencionismo estatal.

Pese a que la actividad transcurría dentro de un marco académico, una intervención del público alteró el clima. Un joven tomó la palabra y planteó su preocupación por la suba de la inflación.

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La consulta generó una reacción inmediata del presidente, quien interrumpió al asistente y rechazó la pregunta por considerarla fuera de contexto. “No es el lugar, no es el momento”, insistió en varias oportunidades.

La pregunta mostró la incomodidad por el giro hacia la coyuntura económica. Milei buscó encauzar nuevamente la charla hacia el eje teórico previsto para la jornada y evitar referirse a la evolución de los precios.