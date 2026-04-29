YPF aumentó el precio de sus combustibles, apenas 27 días después de anunciar un congelamiento por 45 días

El pasado 1 de abril, YPF anunció que no habría aumentos en los combustibles por 45 días, sin embargo, acaba de producirse un nuevo incremento, lo que sorprendió a los consumidores, que reaccionaron en las redes sociales ante esta medida inesperada convirtiendo el tema en tendencia.

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La noticia fue dada por el portal Noticias Ya, quien además compartió una captura con los nuevos valores anunciado por las estaciones de servicio YPF. Los nuevos precios, para la nafta y el GNC, dados a conocer el 28 de abril son los siguientes:

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- Super: 2062 pesos.

- Infinia: 2197 pesos.

- Infinia Diesel: 2339 pesos.

- Diesel 500: 2219 pesos.

- GNC: 895 pesos.

Es importante poner la situación en contexto, para entender lo ocurrido. Todo comenzó cuando Horacio Marín, presidente de YPF, declaró el pasado miércoles 1 de abril que la petrolera estabilizaría los aumentos de la nafta por 45 días, motivo por el cual el surtidor no se vería afectado, directamente, por los cambios en el barril Brent.

Las principales petroleras que trabajan en la Argentina aceptaron sumarse a esta estrategia de YPF al día siguiente de conocerse esta noticia.

Horacio Marín, presidente de YPF

La declaración del presidente de YPF diciendo que no habría aumentos por 45 días

“A partir de hoy, en YPF hemos decidido crear un buffer (amortiguador) de precios para estabilizar los precios de los combustibles hasta 45 días. Nosotros nos debemos a los consumidores porque los consumidores son los que nos hacen facturar 12.000 millones de dólares”, dijo Horacio Marín, presidente de YPF, en una entrevista que le dio a Esteban Trebucq, en LN+, el pasado 1 de abril.

Y agregó: “Estuvimos viendo que hace una semana la demanda comenzó a ser elástica, eso significa que con aumento de precios cae el consumo. Entonces tenemos que crear un buffer para que el consumo no baje y, de esa forma, poder pasar este periodo transitorio”.

Marín aclaró que “no es un tope de precio. Significa que vamos a dejar el precio hasta 45 días aproximadamente constante. El precio de barril en Argentina es precio libre y seguirá siendo libre".

Horacio Marín, presidente de YPF

Y sumó: "En este periodo de buffer -que significa un amortiguador-, yo ahora al consumidor le digo: 'YPF te va a ayudar, te va a mantener el precio estable durante estos 45 días, pero después vos me vas a tener que ayudar para recuperar lo que yo te ayudé'. Esto es a partir de hoy mismo. Después vamos a ir viendo...”.

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El funcionario afirmó que: “Nuestro acuerdo con la gente es un acuerdo honesto y moral. Si lo hacemos de esa forma no hay juego con la especulación”.

HM/DCQ