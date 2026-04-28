La App YPF ahora permitirá ganar rendimientos por el dinero disponible en cuenta

YPF Digital y Santander Argentina anunciaron el lanzamiento de una nueva funcionalidad dentro de la App YPF que permitirá a los usuarios generar rendimientos sobre el dinero disponible en su cuenta. La herramienta estará disponible a partir de mayo y funcionará de manera automática, simple y transparente, siempre con la aceptación previa del usuario.

La iniciativa marca un nuevo paso en la estrategia de YPF para transformar su aplicación en un ecosistema digital integral, con servicios que van más allá de la carga de combustibles. En los últimos meses, la App YPF incorporó transferencias abiertas, pago en dólares, pago de servicios, autodespacho y precio diferencial nocturno, entre otras funciones.

Con este nuevo desarrollo, los saldos disponibles dentro de la aplicación podrán generar rendimiento de forma automática. Según informaron las compañías, la tasa se estima “muy competitiva”, aunque todavía no se precisó el porcentaje final que recibirán los usuarios.

La App YPF suma rendimientos sobre saldos disponibles

Desde YPF Digital destacaron que el dinero en cuenta ya es el medio de pago más utilizado dentro de la aplicación. Por eso, la nueva funcionalidad busca acelerar la adopción de la cuenta digital y fortalecer el uso cotidiano de la plataforma.

“El dinero en cuenta es hoy el medio de pago más utilizado dentro de la aplicación. Con esta nueva funcionalidad, proyectamos acelerar su adopción, crecer y consolidar su uso, apoyados en una propuesta de valor que combina eficiencia para todo el ecosistema y una de las tasas de rendimiento más altas del mercado para el usuario”, señaló Mauro Cercós, gerente general de YPF Digital.

La operatoria fue desarrollada junto con Santander Argentina, que aportará la infraestructura financiera. En tanto, la gestión de los fondos y la administración de los instrumentos de inversión estarán a cargo de Santander Asset Management Argentina, lo que permitirá generar rendimientos sobre los saldos de manera automática.

Santander se integra al ecosistema digital de YPF

Para Santander, el acuerdo forma parte de una estrategia más amplia: integrarse como socio financiero de los principales ecosistemas digitales del país. El objetivo es ofrecer soluciones simples y accesibles dentro de plataformas que los usuarios ya utilizan en su vida cotidiana.

“Simplificar la gestión del dinero y generar valor en el día a día de las personas es uno de los ejes de nuestra estrategia. Esta funcionalidad es un paso concreto en ese camino, porque permite que millones de usuarios accedan a una solución de ahorro e inversión de forma simple y directamente desde la app que ya utilizan”, afirmó José Bandin, Head de Retail & Comercial Banking y Wealth Management & Insurance de Santander Argentina.

El ejecutivo agregó que la iniciativa refleja la evolución del banco hacia un modelo en el que sus capacidades financieras se integran “en los principales ecosistemas digitales del país”.

Qué cambia para los usuarios

La principal novedad es que quienes tengan dinero disponible dentro de la App YPF podrán obtener un rendimiento sin tener que mover los fondos hacia otra aplicación o producto financiero. La activación requerirá la aceptación previa del usuario y el rendimiento se generará de manera automática sobre el saldo disponible.

El movimiento se da en un mercado cada vez más competitivo entre bancos, billeteras virtuales y aplicaciones de consumo masivo, donde la remuneración de saldos se convirtió en una herramienta clave para retener usuarios y aumentar la frecuencia de uso.

En este caso, YPF busca combinar su presencia cotidiana en la movilidad —carga de combustibles, pagos, beneficios y servicios— con nuevas funciones financieras. La alianza con Santander le permite sumar infraestructura bancaria y administración profesional de instrumentos de inversión, sin salir del entorno de la aplicación.

Una app que busca ir más allá del combustible

YPF Digital es la compañía que integra y potencia los activos digitales a través de los cuales YPF se vincula con sus clientes. Su plataforma central es la App YPF, que en los últimos meses amplió su alcance con nuevas soluciones de pago, transferencias y servicios.

Con la remuneración de saldos, la empresa apunta a profundizar la relación digital con millones de usuarios y transformar la aplicación en una herramienta de uso cotidiano. Para Santander, en tanto, el acuerdo le permite ampliar su presencia en canales digitales de alto tráfico y acercar productos financieros a nuevos públicos.