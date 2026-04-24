Este viernes 24 de abril, las billeteras digitales y aplicaciones bancarias mantienen vigentes diversos beneficios para optimizar el ahorro en el uso de transporte y servicios cotidianos. Los usuarios de Naranja X, Banco Macro y Cuenta DNI pueden acceder a reintegros directos y descuentos especiales siguiendo las modalidades de pago detalladas por cada entidad.

Descuentos y ahorros vigentes con Naranja X para el cierre de abril

Transporte: ahorros en Subte y Colectivos

Para quienes utilizan el transporte público, las promociones vigentes incluyen:

- Naranja X: Ofrece un beneficio del 100% de ahorro (tope mensual de $5.000) en el pago de subte mediante la funcionalidad "QR subte" desde su app. Es necesario contar con un saldo mínimo de $1.200 en la cuenta antes de realizar la operación.

- Banco Macro y MODO: Los usuarios pueden obtener un 20% de reintegro en colectivos y subtes (tope de $4.000 mensuales por usuario). El pago debe realizarse mediante la funcionalidad VQR (Viaje con QR) con dinero en cuenta, manteniendo un saldo mínimo de $1.200 al momento de viajar. El reintegro se acredita en la cuenta del Banco Macro dentro de los 30 días posteriores.

Ahorros para participar de la Feria del Libro 2026

Gastronomía y movilidad: beneficios de Cuenta DNI

Por su parte, los usuarios de Cuenta DNI y tarjetas de crédito del Banco Provincia cuentan con beneficios para los fines de semana de abril a junio en los siguientes rubros:

- PedidosYa: Los domingos rige un 20% de descuento en compras en un pago con tarjetas de crédito Visa o Mastercard (físicas o digitalizadas en Cuenta DNI). El beneficio tiene un tope de reintegro de $5.000 por transacción, que se verá reflejado en el resumen de cuenta posterior al consumo.

- Cabify: Los sábados, los usuarios acceden a un 20% de descuento bajo las mismas condiciones: pago en un pago con tarjetas de crédito Visa o Mastercard (físicas o QR/NFC), con un tope de reintegro de $5.000 por transacción que impactará en el resumen siguiente.

Consideraciones importantes para los usuarios

Es fundamental recordar que las promociones de Banco Provincia no son acumulables con otros descuentos y no aplican para compras realizadas mediante botones de pago, portales online ajenos a la modalidad especificada, billeteras virtuales externas o lectores mPOS.

Reintegros y sorteos en supermercados con MODO

Para el caso de Naranja X, el usuario debe generar el código en la app y acercarlo al molinete a unos 10 centímetros de distancia.

En cuanto al beneficio de Banco Macro, es obligatorio utilizar la funcionalidad VQR desde la app MODO o las aplicaciones bancarias integradas. Se recomienda a los usuarios verificar el saldo disponible en cuenta antes de emprender cada viaje para asegurar la correcta aplicación de los descuentos.

GZ / lr