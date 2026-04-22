Los demandantes de YPF irán a arbitraje en el caso que benefició a Argentina

Los exinversores de YPF S.A., cuya sentencia por US$16.100 millones contra Argentina fue anulada el mes pasado por una corte de apelaciones, comunicaron a la jueza de primera instancia su decisión de recurrir a arbitraje internacional en virtud de tratados, además de presentar nuevas apelaciones.

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Un abogado de los inversores solicitó el martes a la jueza federal de distrito Loretta Preska, en Nueva York, que les permita utilizar pruebas del caso judicial en un arbitraje previsto. No obstante, indicó que también seguirán impugnando la decisión del tribunal de apelaciones favorable a Argentina.

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Preska otorgó a los demandantes el fallo millonario en 2023, al considerar que el gobierno argentino violó sus derechos en la nacionalización de la petrolera YPF en 2012. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos revocó la decisión el 27 de marzo, al sostener que la jueza interpretó incorrectamente la ley argentina.

El fondo Burford Capital Ltd., que ha financiado la demanda y habría recibido una parte significativa de la indemnización, señaló tras el fallo que evalúa llevar el caso a arbitraje y también apelarlo ante el pleno del Segundo Circuito o la Corte Suprema de EE.UU.

Las acciones de Burford se desplomaron tras el fallo del Segundo Circuito y actualmente acumulan una caída cercana al 40% tanto en Nueva York como en Londres.