A cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 29 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 29 de abril

El dólar blue hoy cotiza a un valor en el mercado de $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy miércoles 29 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 29 de abril el dólar blue hoy cotiza a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta.

Encuesta: el 39% culpa a Milei por los problemas económicos y supera al "riesgo kuka", que bajó a 33%

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, miércoles 29 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 28 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.443,80 para la compra y $1.446,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 29 de abril

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 28 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy miércoles 29 de abril a $1.500,40 para la compra y $1.504,40 para la venta.

Bonos rebotan y acciones argentinas caen en un contexto global pesimista

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 29 de abril en $1.424,70 ra la compra y $1.494,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 29 de abril a $1.859 como referencia de dólar.

Avanza el precio del dólar mayorista: “Tiene mucho más sentido estar parado en dólares, no necesariamente en bonos soberanos”

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 586 puntos básicos este miércoles 29 de abril.