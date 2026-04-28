Bonos rebotan y acciones argentinas caen en un contexto global pesimista

Los bonos soberanos en dólares repuntan este martes mientras que las acciones y ADRs sufren caídas en una jornada que está marcada por la mayor aversión global al riesgo. Wall Street opera con bajas y los mercados siguen con atención las demoras en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos por el estrecho de Ormuz, un foco geopolítico clave para el comercio energético mundial. En paralelo, la acción de Transener se dispara en medio del proceso de privatización impulsada por el Estado nacional.

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Así, los ADRs operan con mayoría de bajas de hasta el 2,3% de la mano de Globant, y subas del 1,6% encabezadas por Pampa Energia.

En Wall Street, los bonos suben hasta 0,3% en Wall Street, encabezados por el GD30D, mientras que el GD46D cae 0,7%. En ese contexto, el riesgo país avanza 0,7% hasta los 586 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. En la jornada de ayer finalizó en 582 puntos.

El S&P Merval cede 0,2% y se ubica en 2.860.565,29 unidades, aunque en dólares avanza 0,8% a 1.896,93 puntos. Entre las acciones líderes sobresale Transener, que trepa 7,6% en plena licitación por la venta de parte de la participación estatal en la principal transportadora de energía eléctrica del país. También avanzan Central Puerto (+1,7%) e YPF (+1,7%).

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 27 de abril, el dólar oficial cotiza a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA), con un caída de $10 respecto a la jornada anterior. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.405, con una baja de $12 respecto a la jornada del lunes.

El dólar Blue cotiza en la jornada de este martes a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, sin cambios respecto al cierre de ayer. Por el lado del MEP, opera a $1.449, con una baja de $6 respecto al cierre del lunes pasado. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.505 bajando $11 respecto al cierre del lunes.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,62%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,15%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,06% al alza.

Es en este contexto que el petróleo alcanzó su nivel más alto en tres semanas, superando los US$ 110 en el caso del barril Brent de Londres, aunque actualmente se ubica en US$ 104,2 (+3,9%). Por su parte, el barril de WTI en EEUU se mueve en US$ 100 (+2,4%).

En Europa, el Euro Stoxx cayó 0,46%. A nivel local, el DAX alemán retrocedió 0,41% y el CAC francés bajó 0,46%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido subió 0,11%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,95%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,19%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 0,39% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 1,05%.

Finanzas busca renovar $7,9 billones y estirar plazos

El equipo financiero liderado por Federico Furiase enfrenta hoy un desafío clave con el vencimiento de compromisos por $7,9 billones. Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, comenta: "Para captar la liquidez del mercado, el Ministerio de Economía diseñó una estrategia centrada en ofrecer rendimientos competitivos y extender el perfil de la deuda soberana".

"La oferta incluye una diversa canasta de instrumentos que van desde Lecaps a corto plazo hasta bonos CER y Dollar Linked con vencimiento en 2028. Además, se destaca la presentación de un nuevo bono dual hacia 2029, buscando aprovechar la solidez de las curvas de rendimiento actuales. En paralelo, el Gobierno incrementó su apuesta por el financiamiento en moneda extranjera mediante la licitación de Bonares", agrega.

"La amplia gama de opciones busca tentar a inversores institucionales en un escenario de abundantes fondos disponibles. La Secretaría de Finanzas aspira así a consolidar el proceso de estiramiento de duration iniciado meses atrás. El llamado oficial contempla ahora US$ 350 millones para la primera ronda, elevando el objetivo previo en US$ 50 millones", comenta para cerrar.

FN