Cotización del euro y euro blue hoy, miércoles 29 de abril

A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 29 de abril

El miércoles 29 de abril de 2026, el euro blue hoy cotiza a 1.759,75 para la compra y $1.727,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, miércoles 29 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 29 de abril cotiza $1.590,00 para la compra y $1.690,00 para la venta.

Bonos rebotan y acciones argentinas caen en un contexto global pesimista

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 29 de abril

Este miércoles 29 de abril, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.605,00 comprador y $1.705,00 vendedor.

Banco Nación: $1.590,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.640 comprador y $1.700 vendedor.

Roberto Rojas sobre la caída de reservas: "No va a impactar en la vida cotidiana de los argentinos"

A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 29 de abril

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.215,49 para la compra y $1.608,29 para la venta este miércoles 29 de abril como referencia de gastos con tarjeta

Avanza el precio del dólar mayorista: “Tiene mucho más sentido estar parado en dólares, no necesariamente en bonos soberanos”

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 29 de abril

Por su parte, el dólar blue hoy, miércoles 29 de abril el mercado paralelo cotiza a $1.410,00 para la compra y $1.430,00 para la venta.