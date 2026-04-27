Feriado 1 de mayo 2026: así funcionarán el transporte y los servicios públicos este viernes en el AMBA

En el marco del Día del Trabajador, el próximo viernes 1 de mayo de 2026 será feriado nacional en toda la Argentina, lo que implicará modificaciones en el funcionamiento del transporte público y de los principales servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Como ocurre cada año, el esquema adoptará características similares a las de un domingo, con menor frecuencia en trenes, colectivos y subtes, así como cambios en la atención en organismos públicos.

La recolección de residuos en la CABA funcionará con cronograma reducido, por lo que se solicita a los vecinos respetar los horarios indicados para evitar acumulación de basura en la vía pública. En este sentido, desde el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informan que el servicio funcionará con normalidad, cuyo cronograma habitual es de domingo a viernes en el horario de 19:00 a 21:00 horas.

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En tanto que, los hospitales públicos mantendrán guardias, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia. Mientras que, los centros de salud programados permanecerán cerrados.

Servicio de recolección de residuos en CABA

Las dependencias administrativas como registros civiles, oficinas de atención al público y organismos estatales, no abrirán sus puertas durante la jornada. ¿Cómo funcionarán las líneas de micro en CABA y el conurbano bonaerense?

Cómo funcionarán las líneas de colectivos en el AMBA y Ciudad de Buenos Aires durante el feriado del 1 de mayo

En lo que respecta al transporte, las líneas de colectivos que circulan tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) operarán con cronograma reducido.

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Si bien los servicios del transporte público estarán activos, se recomienda a los usuarios prever mayores tiempos de espera, especialmente durante las primeras horas del día y la noche, porque la frecuencia de circulación será menor a la habitual en todo el territorio bonaerense.

Cómo funcionarán las líneas de colectivas en el AMBA

Feriado del viernes 1 de mayo: menos formaciones en circulación y horarios espaciados de trenes en el AMBA

Por su parte, los trenes del área metropolitana, incluyendo las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano, también circularán con frecuencia de feriado el viernes 1 de mayo. Esto implica menos formaciones en servicio y horarios más espaciados, aunque con operación garantizada durante toda la jornada para asegurar la movilidad básica.

Cómo funcionará el subte en Ciudad de Buenos Aires

El servicio de subterráneos de Buenos Aires funcionará con horario de domingo/feriado. Esto significa que las primeras formaciones partirán alrededor de las 8 de la mañana, mientras que el último servicio saldrá cerca de las 22 horas, dependiendo de cada línea.

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En cuanto a la frecuencia, se prevé una reducción respecto de los días hábiles, con intervalos más amplios entre trenes. Las seis líneas (A, B, C, D, E y H) y el Premetro estarán operativos, aunque con menor intensidad. Desde la empresa concesionaria recomiendan consultar los canales oficiales antes de viajar para verificar eventuales ajustes o demoras.

Cronograma del funcionamiento del SUBTE en la Ciudad de Buenos Aires

Por otro lado, los bancos permanecerán cerrados, aunque estarán disponibles los cajeros automáticos y las plataformas digitales para realizar operaciones. Lo mismo ocurrirá con la mayoría de las oficinas privadas, que no tendrán atención al público.

PM / EM