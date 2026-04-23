Feriado del 1 de mayo: qué pasará con los bancos y qué trámites se podrán hacer

La actividad bancaria en Argentina tendrá interrupciones a lo largo del año por el cronograma oficial de feriados y días no laborables. Entre esas fechas se encuentra el viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, una jornada en la que no habrá atención al público en sucursales de todo el país.

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La medida alcanza tanto a bancos públicos como privados y forma parte del esquema habitual del sistema financiero, que se ajusta a los feriados nacionales establecidos por ley. En esos casos, las entidades suspenden la atención presencial y limitan su operatoria a los canales digitales y automáticos.

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Cómo funcionarán los bancos el 1 de mayo

El viernes 1 de mayo es un feriado nacional inamovible por el Día del Trabajo. En esa fecha, todas las sucursales bancarias permanecerán cerradas y no habrá atención en ventanilla ni operaciones presenciales, como trámites comerciales, depósitos asistidos o gestiones de asesoramiento.

Al tratarse de un feriado, la suspensión es obligatoria para el sector, en línea con la normativa laboral vigente. Esto implica que no habrá actividad administrativa interna ni atención al cliente en las sedes físicas.

Qué operaciones estarán disponibles durante el feriado

A pesar del cierre de sucursales, el sistema financiero seguirá operando a través de sus plataformas digitales. Los usuarios podrán realizar:

Transferencias inmediatas entre cuentas

Pagos de servicios e impuestos

Consultas de saldo y movimientos

Gestión de tarjetas y claves

Estas operaciones estarán habilitadas mediante home banking y aplicaciones móviles de cada entidad, que funcionan de manera ininterrumpida durante todo el año.

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Además, los cajeros automáticos continuarán operativos para extracciones de efectivo, depósitos y otras transacciones básicas. También se mantendrá el uso habitual de tarjetas de débito y crédito en comercios y plataformas de pago.

Diferencias entre feriado y día no laborable

El funcionamiento del sistema bancario varía según el tipo de jornada. En los feriados nacionales, como el 1 de mayo, la suspensión de actividades es obligatoria y generalizada.

En cambio, los días no laborables —como algunos definidos con fines turísticos— dependen de la decisión del empleador. Sin embargo, en el caso de los bancos, la práctica habitual es adherir al cierre total, incluso en esas fechas, por disposiciones operativas del sistema.

Qué tener en cuenta antes del cierre

Ante estas jornadas sin atención presencial, se recomienda a los clientes:

Anticipar extracciones de efectivo si lo necesitan

Resolver trámites que requieran presencia física con anterioridad

Verificar límites de transferencia y medios de pago disponibles

El avance de los servicios digitales permite mantener gran parte de la operatoria sin interrupciones, aunque ciertas gestiones específicas continúan dependiendo de la atención en sucursales.

El calendario de feriados que impacta en los bancos

El 1 de mayo forma parte del calendario oficial de feriados nacionales de 2026, que incluye otras fechas donde también se interrumpe la actividad bancaria, como el 25 de mayo, el 9 de julio y el 8 de diciembre.

En todos esos casos, el esquema se repite: sucursales cerradas, sin atención presencial, y funcionamiento garantizado a través de canales electrónicos.

De esta manera, el sistema financiero mantiene su operatividad básica durante los feriados, mientras ajusta su atención al público a las disposiciones del calendario nacional.

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