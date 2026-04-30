Denuncian graves irregularidades en 12 de los candidatos a jueces que el Gobierno envió al Senado

De acuerdo a un reporte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), 12 de los primeros 67 candidatos a jueces que el Gobierno envió al Senado tienen “saltos” mayores a 10 posiciones entre su orden de mérito inicial y la entrevista final del procedimiento de concursos de selección que se encarga de implementar el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Según Clarín, algunos muestran diferencias de hasta 32 sitios entre la orden de mérito inicial, que se basa en los antecedentes del candidato y su examen escrito, y la entrevista personal, donde los integrantes del Consejo cuentan con margen importante para tomar sus decisiones.

De acuerdo al informe, los postulantes que lograron pasar 10 (o más) posiciones entre el orden de mérito inicial y el orden de mérito final son los siguientes:

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- María Laura Ameri.

- Nicolás Ramón Ceballos.

- Hugo Fabián Decaria.

- Germán Augusto Degano.

- Juan Manuel Gaset Maisonave.

- José Miguel Guerrero.

- Soledad Eugenia Mariño.

- María Verónica Michelli.

- Ezequiel Javier Sobrino Reig.

- Diego Javier Souto.

- Pablo Ezequiel Wilk.

- Laura Wiszniacki.

Sesión del Consejo de la Magistratura

Estos candidatos se postularon para los siguientes puestos:

1. Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal: Nicolás Ramón Ceballos.

2. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, provincia de Buenos Aires: María Verónica Michelli.

3. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, provincia de Buenos Aires: Pablo Ezequiel Wilk.

4. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31 de la Capital Federal: Diego Javier Souto

5. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal: José Miguel Guerrero.

6. Juzgado Nacional de primera instancia en lo Civil Nº 62 de la Capital Federal: Laura Wiszniacki.

7. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín: Juan Manuel Gaset Maisonave.

8. Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal: Hugo Fabián Decaria.

9. Juzgado Federal de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 3: María Laura Ameri.

10. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal: Soledad Eugenia Mariño

11. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 80 de la Capital Federal: Ezequiel Javier Sobrino Reig

12. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64 de la Capital Federal: Germán Augusto Degano

Dudas en el Gobierno por la estrategia de Juan Bautista Mahiques por los pliegos de jueces con pasado kirchnerista

El informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el INECIP señala que lo ocurrido “plantea interrogantes sobre la existencia de posibles acuerdos que podrían poner en riesgo la independencia judicial”.

Un detalle importante es que el 70% de las personas propuestas para cargos dentro de la justicia federal son hombres y solo el 30% mujeres. De acuerdo al reporte, este dato muestra las fallas del proceso de selección y “también las deficiencias en la evaluación realizada por el Poder Ejecutivo al momento de formular las propuestas”.

Para luego agregar que el gobierno de Javier Milei “tiene en sus manos la renovación de más de un tercio de la Justicia. En este contexto, y frente a las debilidades del sistema de selección, resulta indispensable que se comprometa a proponer una selección que no reproduzca la ya marcada desigualdad de género existente, a elegir personas que hayan accedido a las ternas por sus méritos”.

El presidente Javier Milei

A continuación, solicitan que “el Senado ejerza un control riguroso sobre las candidaturas, especialmente en aquellos casos en los que aparecen dudas sobre la idoneidad y la independencia de quienes fueron postulados”.

De los 67 pliegos mandados, el 73% vienen de cargos en el Poder Judicial como jueces, secretarios y prosecretarios (49 candidatos); el 12% de cargos en diferentes fiscalías (8 candidatos); el 7% de cargos de la Administración pública (5 candidatos); el 4% de cargos en distintas defensorías (3 candidatos); y solo el 3% del ejercicio de su profesión (2 candidatos).

Diego Barroetaveña

Ternas para dos cargos vacantes en la Cámara Federal Porteña

Este jueves 30 de abril, en la comisión de selección, se realizará la votación de dos propuestas de ternas para cubrir dos cargos vacantes en la Cámara Federal porteña.

Diego Barroetaveña, juez y representante de la lista Bordó, presentará una terna compuesta por la secretaria Agustina Inés Rodríguez, el juez federal de Tucumán Femando Luis Poviña, y el juez en lo penal económico Pablo Yadarola; y una segunda terna integrada por Julio César Di Giorgio, la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, y Pablo Bertuzzi.

El Gobierno impulsa que uno de los jueces que falló a favor de la reforma laboral siga en su cargo después de los 75 años

Por su parte, la diputada kirchnerista Vanesa Siley propondrá una primera terna compuesta por el juez de Tucumán Femando Luis Poviña, Cecilia Incardona y Laura Elena Mazzaferri; la segunda terna la integran Gonzalo Ezequiel Demián Viña, Agustina Inés Rodríguez y Julio César Di Giorgio.

Se necesitan 7 de 12 votos para que una de estas dos ternas gane, y luego pasarán a ser votadas en el plenario del Consejo de la Magistratura.

Karina Milei y Santiago Viola

Según Clarín, fuentes judiciales afirmaron que Santiago Viola, viceministro de Justicia y representante del gobierno ante la Magistratura, “votaría la terna en que Bertuzzi” se postula. De esa terna, luego el presidente Milei elegirá un candidato y lo enviará al Senado.

HM/DCQ