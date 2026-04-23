El Club Político respaldó a la Corte Suprema y pidió más transparencia en los nombramientos judiciales

El Club Político Argentino expresó su respaldo a la iniciativa impulsada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en un nuevo reglamento que garantice mayor transparencia, apertura e idoneidad en los nombramientos judiciales.

A través de un comunicado difundido este 23 de abril, la entidad sostuvo que el sistema de selección de jueces todavía arrastra problemas de discrecionalidad política y remarcó la necesidad de fortalecer los criterios objetivos para definir quiénes ocupan cargos en la Justicia.

Qué cuestionan sobre el sistema actual

Según señalaron, antes de la reforma constitucional de 1994, el nombramiento de magistrados estaba fuertemente atravesado por decisiones políticas discrecionales. Con la creación del Consejo de la Magistratura, se buscó despolitizar ese proceso mediante concursos públicos y una representación pluralista.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, advirtieron que ese objetivo no se cumplió por completo.

Ministro de Hacienda misionero sobre un fallo de la Corte Suprema: "No afecta a Misiones"

“El resultado no alcanzó las metas pretendidas”, afirmaron, y explicaron que si bien muchos jueces son idóneos, también hubo designaciones donde “primó la simpatía política sobre los criterios objetivos”.

Entre esos criterios mencionaron el conocimiento del derecho, títulos académicos avanzados, publicaciones relevantes, trayectoria profesional destacada y experiencia en la docencia.

El apoyo a la propuesta de la Corte Suprema

Desde el Club Político destacaron que la propuesta de la Corte Suprema apunta justamente a corregir ese problema, al establecer un reglamento que “evita la selección a dedo” y pone el foco en la capacidad técnica y el criterio jurídico de los candidatos.

Además, consideraron que este mismo modelo podría aplicarse también en los cargos inferiores del Poder Judicial, al que definieron como “el semillero de los futuros jueces”.

“No hay reforma institucional que pueda prescindir de la calidad de los funcionarios que la encarnan”, remarcaron en el documento.

El pedido al Consejo de la Magistratura

Para la entidad, esta iniciativa representa “un paso muy importante para restaurar la legitimidad y la credibilidad de la Justicia ante la sociedad”, y subrayaron que deben llegar a esos cargos “los jueces más capaces e imparciales, los más probos, de vida intachable”.

15 universidades respaldaron el proyecto de la Corte Suprema para acabar con las arbitrariedades a la hora de elegir jueces

Por último, instaron al Consejo de la Magistratura a tratar la propuesta “con la seriedad y la urgencia que nuestra sociedad requiere”.

El comunicado fue firmado por la Comisión Directiva del Club Político Argentino.

LB / EM