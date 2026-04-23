Corte Suprema por el caso Lauchón Viale: avaló un nuevo juicio oral por la muerte del exespía

La Corte Suprema de Justicia confirmó que habrá un nuevo juicio oral por la muerte de Pedro Tomás “Lauchón” Viale, el ex espía que murió durante un operativo policial realizado en 2013 en La Reja, partido de Moreno.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos presentados por las defensas de los policías imputados.

De esta manera, quedó firme la decisión de avanzar con un nuevo debate oral para revisar las circunstancias en las que murió Viale, un ex integrante de la SIDE que trabajó junto a Antonio “Jaime” Stiuso.

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Qué resolvió la Corte Suprema

Las defensas de los efectivos Gustavo Martínez, Pedro Nelson Alegre y otros acusados habían cuestionado la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló las absoluciones dictadas en el primer juicio.

Los policías argumentaron que se había violado el plazo razonable del proceso, el debido proceso y el principio de ne bis in ídem, que impide juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho.

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Sin embargo, la Corte entendió que el recurso extraordinario presentado no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equivalente, por lo que rechazó el planteo.

Así, quedó ratificada la orden de realizar un nuevo juicio oral.

Qué pasó con Lauchón Viale en 2013

El caso ocurrió durante la madrugada del 9 de julio de 2013, cuando el Grupo Halcón ingresó a una vivienda ubicada en la calle Rocha Blaquier al 1500, en La Reja, para detener a Viale por orden del juez federal Juan Manuel Culotta.

El procedimiento se realizó en el marco de una causa por narcotráfico.

Según la versión oficial, Viale se resistió al operativo y murió durante el enfrentamiento.

Sin embargo, su familia sostuvo desde el inicio que la policía bonaerense fue directamente a matarlo y vinculó el hecho a internas dentro de los servicios de inteligencia, en medio de las tensiones generadas por el Memorándum con Irán durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Por qué se anuló el primer juicio

En el primer debate oral, los policías Gustavo Ernesto Martínez y Pedro Nelson Alegre fueron absueltos porque el tribunal consideró que actuaron en legítima defensa durante el operativo.

Pero en diciembre de 2025, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló ese fallo.

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Los jueces entendieron que no se habían producido pruebas importantes solicitadas por la querella, entre ellas la declaración testimonial de Antonio “Jaime” Stiuso, ex director de Operaciones de la SIDE y uno de los hombres más influyentes del sistema de inteligencia argentino.

Por eso ordenaron realizar un nuevo juicio oral.

Ahora, con la decisión de la Corte Suprema, ese nuevo proceso judicial quedó definitivamente habilitado y volverá a poner bajo análisis uno de los casos más controvertidos vinculados al espionaje y la justicia federal argentina.

LB