Quién es el argentino desaparecido en Francia que es buscado intensamente

La desaparición de Juan Ignacio de Bandi Álvarez, un joven argentino que se encontraba de viaje en Francia, genera creciente preocupación tanto en su entorno familiar como en las autoridades. El caso tomó estado público en las últimas horas, luego de que se difundieran pedidos de ayuda para dar con su paradero.

De acuerdo con la información preliminar, de Bandi Álvarez es un ciudadano argentino de poco más de 30 años que había viajado a Europa por motivos personales y turísticos. Su último contacto con familiares y amigos se registró días atrás, cuando se encontraba en territorio francés. Desde entonces, no se volvió a tener noticias suyas.

La denuncia por averiguación de paradero fue presentada por sus allegados, lo que activó un protocolo de búsqueda que involucra tanto a las fuerzas de seguridad locales como a organismos internacionales. En este marco, también interviene la Interpol, que colabora en la difusión de alertas para intentar localizarlo.

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Familiares del joven iniciaron una campaña en redes sociales para visibilizar el caso, donde difundieron fotografías y detalles físicos que puedan ayudar a su identificación. En los mensajes, solicitan a cualquier persona que tenga información que se comunique con las autoridades correspondientes o con el consulado argentino más cercano.

Fuentes diplomáticas confirmaron que la Cancillería Argentina se encuentra al tanto de la situación y mantiene contacto con las autoridades francesas para seguir de cerca la investigación. Además, se trabaja en conjunto con la familia para brindar asistencia y acompañamiento en este proceso.

Por el momento, no se descartan hipótesis sobre lo ocurrido, y la investigación continúa en curso. El caso mantiene en vilo a sus allegados, que aguardan novedades en medio de la incertidumbre, mientras crece la difusión pública con la esperanza de obtener datos que permitan dar con su paradero.