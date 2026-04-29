Este miércoles 29 de abril, Prime Video estrenó La casa de los espíritus, una serie basada en la novela homónima de Isabel Allende, disponible en más de 240 países y territorios. Se trata de la primera adaptación televisiva en español del libro publicado en 1982 y de una de las apuestas más ambiciosas del streaming para 2026.

La producción tuvo su presentación oficial en el Festival Internacional de Cine de Berlín y, días atrás, realizó una alfombra roja en Chile. El lanzamiento marca un hito tanto por la escala del proyecto como por el involucramiento directo de la autora, que participa como productora ejecutiva, garantizando una fuerte fidelidad narrativa y cultural.

Conformada por ocho episodios, la serie propone una reconstrucción de más de medio siglo de historia latinoamericana, atravesada por la lucha de clases, los conflictos políticos y los vínculos familiares. El estreno inicial incluyó los tres primeros capítulos, mientras que el resto se incorporará de manera progresiva al catálogo.

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Desde la plataforma remarcan que se trata de un contenido pensado para audiencias globales, pero con una identidad regional marcada. La decisión de filmar íntegramente en Chile y de trabajar con un equipo creativo latinoamericano fue central para diferenciar esta versión de adaptaciones previas, como la película estrenada en 1993 y protagonizada por Meryl Streep.

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De qué trata La casa de los espíritus

La serie articula su relato a partir de tres generaciones de mujeres -Clara, Blanca y Alba- cuyas vidas se entrelazan con la historia de un país sudamericano fracturado por tensiones sociales y políticas. La narración se organiza desde la voz de Alba, situada en los años 70, quien reconstruye el pasado familiar a partir de los diarios de su abuela Clara.

Ese vaivén temporal permite recorrer el ascenso económico y la caída moral de la familia Trueba, al tiempo que se integran elementos de realismo mágico como parte natural de la vida cotidiana. Lejos de funcionar como ornamento, lo sobrenatural estructura la memoria y la transmisión generacional.

El eje patriarcal del relato está encarnado por Esteban Trueba, una figura atravesada por la ambición, la violencia estructural y los privilegios de clase. A su alrededor, la serie despliega una red de personajes que reflejan distintos sectores sociales y posiciones ideológicas del siglo XX chileno.

Blanca Trueba representa el cruce entre la herencia familiar y la rebelión íntima, mientras que su vínculo con Pedro Tercero García introduce la mirada campesina y el impulso de transformación social. La historia avanza así del conflicto individual al colectivo.

La serie permite recorrer el ascenso económico y la caída moral de la familia Trueba.

En la última etapa, el foco se desplaza hacia Alba, cuya experiencia pone en primer plano la memoria, la represión y los derechos humanos. La serie asume allí un registro contemporáneo, dialogando con debates actuales sobre violencia política y transmisión del trauma.

Según destacaron desde la producción, uno de los mayores desafíos fue trasladar al lenguaje audiovisual el equilibrio entre intimidad familiar e historia política sin perder la densidad simbólica del texto original.

El elenco, la producción y el aval de Isabel Allende

El reparto está encabezado por Alfonso Herrera como Esteban Trueba, acompañado por Dolores Fonzi y Nicole Wallace, quienes interpretan a Clara del Valle en distintas etapas de su vida. La construcción del personaje se apoya en un trabajo físico y de caracterización que acompaña el paso del tiempo.

Completan el elenco Fernanda Castillo (Férula Trueba), Juan Pablo Raba (Tío Marcos), Aline Kuppenheim (Nívea del Valle), Eduard Fernández (Severo del Valle), Fernanda Urrejola (Blanca Trueba adulta), Maribel Verdú (Tránsito Soto), Pablo Macaya (Pedro Tercero García) y Nicolás Francella (Miguel), entre otros.

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La serie fue filmada íntegramente en Chile entre julio y noviembre de 2024, recorriendo diversas geografías del país para respetar el entorno original de la novela. El casting reunió intérpretes de América Latina y España, que trabajaron de manera específica los acentos.

El proyecto fue aprobado ese mismo año y cuenta con la producción de FilmNation Entertainment junto a Fábula, además de la participación de Eva Longoria como productora ejecutiva, lo que aportó proyección internacional sin diluir la identidad local.

Durante una proyección exclusiva para la prensa, Isabel Allende envió un mensaje grabado en el que expresó su entusiasmo por el resultado final. En ese video afirmó: “Hace 45 años, en este nuevo formato, que es la miniserie, realmente ese libro, esa historia de la crónica familiar, ha sobrevivido varias décadas y además ha pasado por las manos de muchos creadores.

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Y añadió: "Se han hecho películas, se ha hecho ballet, se ha hecho muchas cosas con esto, y teatro también. Pero esta miniserie, ocho episodios, permite poner la historia completa. Y han hecho un trabajo absolutamente maravilloso. Yo acabo de ver todos los capítulos juntos de nuevo y estoy encantada".

“Me conmueve que después de tanto tiempo, la historia de esos parientes locos míos, todavía sigue dando vuelta por el mundo y tocando corazones. Les agradezco mucho que vean la miniserie y ojalá la puedan recomendar a otras personas para que la vean también. Gracias”, concluyó en su mensaje.