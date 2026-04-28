Michael Jackson: la biopic que ignora los escándalos y decepciona a la crítica

El estreno mundial de Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson, marcó un hito en la cartelera internacional durante abril de 2026. La producción cinematográfica, que cuenta con la dirección de Antoine Fuqua, despertó reacciones dispares tras su debut, dividiendo a la audiencia entre quienes valoran la reconstrucción técnica del artista y quienes denuncian una omisión deliberada de los escándalos que definieron sus últimos años de vida.

Según el análisis publicado por The Guardian el 24 de abril de 2026, el film logra una recreación visual impecable pero falla al abordar las zonas oscuras de la trayectoria del cantante. La crítica especializada señaló que la película prioriza la estética y la música por sobre la complejidad psicológica de su protagonista, generando un producto que algunos sectores califican como una versión "ligth" de la historia.

El rol protagónico recae en Jaafar Jackson, sobrino del artista, cuya personificación recibió elogios por su capacidad de imitar los movimientos y la gestualidad característica del "Rey del Pop". Junto a él, completan el elenco principal Colman Domingo, quien interpreta a Joe Jackson, y Nia Long, en el papel de Katherine Jackson, aportando solvencia dramática a una estructura narrativa que se centra predominantemente en el ascenso a la fama.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué aspectos de la vida de Michael Jackson evita la película?

Los especialistas en cine señalaron que el guion no profundiza en las acusaciones legales y los episodios mediáticos que rodearon a la estrella durante gran parte de su carrera adulta. La película se desliza sobre estos hechos sin otorgarles el peso dramático que una biografía rigurosa exigiría. Este enfoque permitió que la obra se perciba como una narrativa complaciente diseñada para la validación pública de la figura del músico.

La estructura del relato elige concentrarse en la coreografía, los conciertos y la presión de la industria musical sobre un joven prodigio. Al respecto, el informe de Brit + Co del 3 de abril de 2026 destacó que el film se queda en la superficie de la problemática personal del artista. Esta decisión narrativa convierte al largometraje en un objeto de estudio sobre los límites del cine biográfico cuando este es producido con el consentimiento del entorno familiar.

Todo lo que debes saber sobre el vitíligo: causas reales, el famoso caso de Michael Jackson y los tratamientos de última generación

¿Es Michael una obra maestra o un lavado de imagen?

La calificación de la obra depende del criterio del espectador ante la omisión de los temas espinosos. Mientras la factura técnica y la banda sonora sostienen un nivel de calidad indiscutible, la falta de compromiso ético en el guion reduce el impacto de la pieza a una mera imitación del artista. La industria cinematográfica discute si esta apuesta por la liviandad narrativa afectará la longevidad del filme.

Los defensores del proyecto resaltan la fidelidad coreográfica como su mayor virtud. Sin embargo, los críticos sostienen que la ausencia de los conflictos de abuso que marcaron la agenda pública de Jackson en vida despoja a la película de veracidad histórica. "La película opta por un retrato inofensivo, dejando de lado los fantasmas que atormentaron al intérprete de Thriller", señalaron diversos medios durante la semana de estreno.

El desempeño de Michael en taquilla será el indicador definitivo sobre si el público prefiere el espectáculo puro o si existe una demanda real por relatos que enfrenten la complejidad de sus ídolos sin filtros. Por el momento, la cinta se mantiene como el centro del debate cinematográfico del año, equilibrando su éxito comercial con una recepción crítica cargada de cuestionamientos sobre su integridad narrativa.

TC/DCQ