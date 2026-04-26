El largometraje Michael, que retrata la trayectoria de Michael Jackson, recaudó 97 millones de dólares durante su primer fin de semana de estreno global. Según los datos oficiales publicados por la consultora Comscore, la cifra consolidó a la producción como el mejor debut para un biopic musical en la historia del cine.

La película, producida por Lionsgate, alcanzó esta recaudación tras proyectarse en más de 4.000 salas en Estados Unidos y mercados internacionales clave. La estrategia de distribución priorizó las pantallas IMAX y formatos premium, donde la calidad sonora resultó determinante para la captación de público.

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El director Antoine Fuqua encabezó el proyecto que explora los años de formación y el ascenso al estrellato del artista. La narrativa se centró en la recreación técnica de las coreografías y la restauración sonora de sus éxitos originales.

¿Qué impacto generó el estreno de "Michael" en la taquilla?

La performance financiera de la cinta superó las estimaciones de los analistas, quienes proyectaban un debut cercano a los 75 millones de dólares. El fenómeno confirmó el interés masivo por la cultura pop y las historias de vida de leyendas de la industria musical, consolidando al biopic como el género más rentable de la temporada.

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La recepción del público en mercados como Reino Unido, Japón y Alemania aportó el 40% de la recaudación total. En estos territorios, las funciones de trasnoche registraron una ocupación superior al 90%, impulsada por un perfil de espectador intergeneracional.

¿Cuáles fueron los desafíos técnicos del biopic de Michael Jackson?

La producción empleó tecnologías de captura de movimiento y corrección cromática avanzadas para recrear las presentaciones en vivo. La fidelidad de las escenas permitió que el espectador experimentara la escala de las giras mundiales del cantante con un nivel de realismo inédito para este formato.

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El guion de John Logan abordó momentos clave de la biografía sin recurrir a simplificaciones narrativas. Esta estructura técnica permitió que el filme mantuviera un ritmo constante, capturando la intensidad de la vida pública y privada del artista durante casi tres horas de duración.

La estrategia de promoción digital utilizó archivos históricos inéditos, lo que elevó las expectativas de los fanáticos meses antes del lanzamiento. La combinación de elementos fácticos con una puesta en escena de gran presupuesto validó la inversión de 150 millones de dólares destinada al desarrollo del proyecto.

BGD / EM