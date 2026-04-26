El Pentágono otorgó un contrato por 24 millones de dólares a la startup de robótica vinculada a Eric Trump, lo que generó un fuerte cruce mediático liderado por el presentador televisivo Seth Meyers.

La adjudicación, destinada al desarrollo de sistemas autónomos de vigilancia, se formalizó tras una revisión de cumplimiento de estándares técnicos exigidos por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

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El programa Late Night with Seth Meyers difundió los detalles de la licitación que vinculan al hijo del presidente con la firma tecnológica. Según los registros públicos de la administración federal, la empresa superó las instancias de evaluación técnica y presupuestaria necesarias para acceder a los fondos asignados para la modernización de las fuerzas de seguridad.

"Ahora bien, para cualquiera que se sorprenda de que el cargo de Eric Trump sea 'asesor principal de estrategia', puedo explicar que era demasiado difícil incluir 'imbécil que resulta ser el hijo del presidente' en la tarjeta de presentación", disparó Meyers.

"Así pues, la familia del presidente se está dando un festín a costa de los contribuyentes", dijo Meyers y añadió: "Mientras tanto, el resto de nosotros sufrimos subidas de precios y escasez de suministros como consecuencia de la guerra de Trump contra Irán".

El impacto del cuestionamiento de Seth Meyers sobre el contrato

El conductor televisivo calificó la adjudicación como una irregularidad dentro del ecosistema de las licitaciones estatales. La respuesta del entorno de Eric Trump se centró en la capacidad operativa de la startup frente a otros competidores del mercado y sostienen que el contrato se basó exclusivamente en la ventaja competitiva de su hardware de robótica.

La startup se dedica a la fabricación de sistemas autónomos de patrullaje y vigilancia táctica en zonas de riesgo. Estos dispositivos cuentan con sensores de movimiento y visión infrarroja integrados para tareas de reconocimiento en áreas donde la presencia humana resulta comprometida.

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Diversos sectores de la oposición exigieron una auditoría independiente para verificar si existió algún tipo de trato preferencial o conflicto de intereses. La discusión se enfoca en el papel de las empresas familiares cuando sus propietarios mantienen lazos estrechos con figuras de relevancia pública.

Cómo funciona la tecnología robótica de la startup de Eric Trump

La empresa utiliza una arquitectura de software de código abierto adaptada para la gestión de flotas de robots terrestres. Los vehículos autónomos tienen capacidad para operar en terrenos complejos y enviar datos en tiempo real hacia las bases de mando del ejército estadounidense.

Este tipo de contratos suele atravesar auditorías estrictas por parte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO). El objetivo principal es asegurar que los 24 millones de dólares sean ejecutados bajo estrictos parámetros de eficiencia.

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El mercado de la robótica militar registró un crecimiento sostenido durante los últimos años, con una participación creciente de empresas emergentes del sector privado. La startup logró posicionarse mediante una oferta que redujo los costos operativos en comparación con proveedores tradicionales de la industria armamentística nacional.

La relación entre Eric Trump y el desarrollo de tecnologías de defensa permanece bajo la lupa de los organismos de control. La transparencia gubernamental constituye el eje central de este debate, mientras el ecosistema tecnológico sigue con atención la ejecución de los plazos estipulados por el contrato federal.

BGD/ML