Todo lo que debes saber sobre el vitíligo: causas reales, el famoso caso de Michael Jackson y los tratamientos de última generación

La nueva película biográfica de Michael Jackson volvió a poner en primer plano una historia que durante años estuvo rodeada de rumores: el vitíligo, que muchos interpretaron como un intento deliberado de cambiar el color de piel, pero que en realidad fue la consecuencia de una enfermedad autoinmune que alteró su apariencia y dejó al descubierto, de forma brutal, los prejuicios sociales. Alejado de ser un caso aislado, el vitíligo afecta a entre el 1% y el 2% de la población mundial, según estimaciones médicas.

Se sabe que el vitíligo es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunológico ataca por error a los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, el pigmento que da color a la piel. A medida que estas células se destruyen, aparecen manchas blancas irregulares que pueden expandirse con el tiempo.

Así, las zonas más afectadas suelen ser el rostro, las manos, los brazos y el contorno de los ojos y la boca. En muchos casos, las manchas aparecen de forma simétrica en ambos lados del cuerpo.

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Pese a que no existe una causa única, los especialistas coinciden en que hay una combinación de predisposición genética y factores ambientales, como el estrés, las quemaduras solares o los traumatismos en la piel. El médico del NHS Dev Patel explica que el problema suele minimizarse: “Para muchos pacientes, puede afectar la autoestima, la confianza y la calidad de vida. La piel es una parte fundamental de la identidad”.

Su impacto en la salud mental y la identidad de quienes la padecen es profundo

El vitíligo puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente antes de los 30 años. Afecta por igual a todos los grupos étnicos, aunque resulta más visible en personas con piel más oscura.

Sin embargo, en el Reino Unido alcanza aproximadamente a 1 de cada 100 personas, mientras que en Estados Unidos se estima que afecta entre el 1% y el 2% de la población. Además, puede estar asociado a otras enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis, la diabetes tipo 1 o el lupus.

Es una enfermedad autoinmune que afecta a cerca del 1% al 2% de la población mundial

A su vez, estudios señalan que quienes lo padecen presentan mayor riesgo de ansiedad, depresión y aislamiento.

El caso Michael Jackson

La transformación física del cantante fue uno de los enigmas más debatidos de la cultura pop global. Además, el propio artista decidió romper el silencio en 1993, durante una histórica entrevista con Oprah Winfrey, revelando que su cambio de apariencia no era una elección estética, sino la consecuencia de una lucha contra el vitíligo.

Al principio, la enfermedad comenzó a manifestarse de manera sutil. Las primeras manchas blancas aparecieron en sus manos, un hecho que dio origen a uno de los accesorios más icónicos: el guante blanco único.

Después, el trastorno avanzó hacia el rostro y el torso, y Michael Jackson enfrentó el desafío de sostener su imagen bajo el escrutinio constante de las cámaras. Para manejar la apariencia desigual de su piel, recurrió a dos estrategias. Por un lado, utilizó maquillaje intenso durante años, con bases espesas para cubrir las zonas despigmentadas y emparejar el tono con su color natural.

Por otro, en etapas más avanzadas —cuando el vitíligo ya había cubierto gran parte de su cuerpo— optó por tratamientos despigmentantes, como la hidroquinona, para aclarar las zonas oscuras y lograr un color uniforme que hiciera menos evidente la progresión de las manchas.

Durante años, utilizó bases espesas para cubrir las zonas despigmentadas y nivelar el tono con su color natural

La controversia que lo rodeó en vida fue finalmente saldada por la ciencia tras su fallecimiento en 2009. Los resultados de la autopsia fueron determinantes al confirmar el diagnóstico de vitíligo.

Además, los informes médicos revelaron que Jackson también padecía lupus, otra enfermedad autoinmune que puede causar inflamación y daños en la piel, agravando la complejidad de su condición clínica.

Figuras públicas como Winnie Harlow también ayudaron a cambiar la mirada.

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Ese giro también se refleja en la representación. En 2020, Mattel lanzó una Barbie con vitíligo, mientras que voces como Graham Norton y Georgia May Foote hablaron abiertamente sobre la afección.

Avances sin cura definitiva

El vitíligo no tiene cura, pero existen opciones que permiten controlar o, en algunos casos, revertir parcialmente la despigmentación. Algunas de las alternativas más utilizadas son el camuflaje cosmético, que disimula las manchas de forma temporal; las cremas con esteroides, aunque pueden tener efectos secundarios como el afinamiento de la piel; y la fototerapia con luz ultravioleta, que requiere tratamientos prolongados y seguimiento médico.

Su avance más reciente es el uso de Ruxolitinib, una crema que actúa directamente sobre el sistema inmunológico. Este tratamiento puede ayudar a recuperar la pigmentación, sobre todo en el rostro, y marca un cambio de enfoque: ya no se trata solo de disimular, sino de intervenir en el origen del problema.

Aun, los ensayos clínicos muestran que algunos pacientes logran una recuperación significativa del color de la piel, aunque los resultados pueden variar según cada caso.

MV / EM