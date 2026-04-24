“La ‘salud cerebral’ ya no es sinónimo de ‘enfermedad’: es un tema económico, educativo y social”

Según datos de entidades muy prestigiosas como el World Economic Forum y el McKinsey Health Institute, las afecciones vinculadas al cerebro representan el 24% de la carga global de enfermedades. Sin embargo, todos los países apenas dedican un porcentaje mínimo de su presupuesto de salud a atenderlas.

Argentina no es la excepción. En un país que gusta de medirse en términos de “si hay, o no hay plata”, las estimaciones indican que las enfermedades relacionadas con ACVs, Parkinson, Alzheimer, demencias, depresión y otros trastornos mentales y neurológicos generaron gastos en dinero equivalente al 1,4% del total del PBI de la Argentina de 2023.

ACV y demencia: las dos enfermedades más comunes del cerebro y cómo evitarlas

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“De estas cifras surge el concepto de que tenemos que cuidar nuestra salud cerebral, porque es la mejor manera de ahorrar plata y -al mismo tiempo- mejorar la calidad de vida de la sociedad. Y es lo que nos permitirá un mejor desarrollo”, le aseguró a PERFIL, con imparable entusiasmo, el neurólogo Facundo Manes, reconocido profesional de la medicina, también recordado por haberse atrevido a saltar a la política -fue diputado nacional-, proponiendo y votando leyes con medidas preventivas de salud pública.

Manes es un hacedor incansable. Se hizo conocido como cofundador de INECO y es el responsable del Instituto de Neurociencias que funciona en la Universidad Favaloro. También es coautor de más de 200 papers de investigación, publicados en las mejores revistas médicas del mundo.



ORGANIZADOR. El neurólogo Facundo Manes, reconocido profesional, responsable del evento académico.



En estos días, el foco de su actividad es ser el “alma mater” de la organización del 2nd Meeting of the International Alliance on Brain Health, reunión académica top que por primera vez se realiza en Argentina y que convocó a una veintena de expositores del mundo académico global en campos como la cardiología, neurología, psiquiatría, salud mental y nuevas ideas para el cuidado del cerebro humano.

El meeting, organizado en colaboración con The Lancet Commission, convoca a protagonistas y líderes para debatir cuáles son las mejores políticas efectivas para mejorar la salud cerebral. A continuación, un resumen de la charla que mantuvo con PERFIL en su consultorio, antes de comenzar el encuentro académico.

—Los números sobre problemas de salud cerebral son impresionantes...

—Sí, por donde se los mire. Dos ejemplos: hay evidencias de que una de cada tres personas tendrá algún trastorno cerebral a lo largo de su vida. O sea, 3400 millones de personas en el mundo. Y hoy, en 2026, ya hay 55 millones de personas con demencias. En menos de un lustro subirán hasta 78 millones.

—¿Por eso este encuentro académico?

—Sí. Y es la primera vez que se realiza en el hemisferio sur. Pero tratamos de que no fuera una conferencia más de neurólogos. Los expositores son gente superreconocida académicamente. Llegan autoridades de la American Academy of Neurology; la World Federation of Neurology; la World Psychiatric Association, la CEO de la Alzheimer's Association; el jefe científico de la American Heart Association y la directora de Salud Mental de la OMS. En total sumamos cuarenta referentes de primer nivel mundial que llegan desde India, Singapur, Camerún, Chile, Italia, Suiza, Australia, Brasil, Polonia, Francia y EE.UU. Una concentración de expertise cerebral muy rara de encontrar fuera de los países desarrollados.







—¿Qué hace distinto a este meeting?

—No es solo médico. Es un encuentro donde la salud cerebral se discute como un tema económico, educativo y también social. Durante décadas hablamos de “enfermedad”; ahora hablamos de potencial humano y eso cambia todo.

—Ahora se habla mucho de “capital cerebral”. ¿Qué es?

—Es la combinación entre salud neurológica y mental y las capacidades cognitivas, emocionales y sociales de las personas: creatividad, juicio crítico, adaptabilidad, regulación emocional, empatía, resiliencia, aprendizaje continuo. Y hace unos meses el Foro Económico Mundial publicó un informe que lo resume así: el 60% de la fuerza laboral global va a necesitar nuevas habilidades para 2030, y la mayoría de esas habilidades son “brain skills” (habilidades cerebrales). Necesitamos preservarlas en un cerebro sano, para poder desarrollarnos como sociedad.



—¿Se pueden hacer políticas públicas?

—Claro que sí y con una mínima inversión económica. No sé: por ejemplo, podemos poner afiches en todos los almacenes y super chinos de todos los barrios y pueblos del país, con consejos simples, y estimular a los padres para que hablen más con sus chicos. Una guía de preguntas. Hacer eso no cuesta nada y ayuda a toda la familia. También se pueden hacer políticas de nutrición, especialmente durante los primeros meses de vida, que se sabe son muy efectivas para la salud mental.

En este evento, resume Manes, “insistimos en que es necesario integrar en una sola idea la salud mental y la neurológica porque ambas son una sola cosa. Separar salud mental de salud neurológica fue útil para la medicina clínica, pero hoy nos pone un límite para hacer mejores políticas públicas”. Y propone: “la idea que nos tiene que quedar clara es que invertir en el cerebro no es un lujo, es una necesidad estratégica. Si no lo hacemos, nos quedamos afuera del futuro”.





Los tips para tener un cerebro sano a lo largo de los años

—¿Qué podemos hacer para cuidar bien nuestra salud cerebral?

—Primero, todo lo que le hace bien al corazón -cuidar la glucemia, controlar el colesterol, la glucosa, la tensión arterial-, le hace bien al cerebro. Además, la salud cerebral se beneficia mucho con el ejercicio físico. Ese es el mejor ansiolítico y antidepresivo natural: caminar, moverse mucho, a diario. También sabemos que la soledad crónica mata, ¡como si fuera fumar! O sea, que tenemos que socializar, conectar con otras personas, charlar, hacer cursos con gente. Todo eso es muy saludable. Ahí hay países como el nuestro que tienen ventajas comparativas porque somos sociales y familieros. Dormir bien es otra clave importante. Finalmente, es importante que cambiemos la forma de interpretar la realidad, con herramientas como el mindfulness, que nos ayuda a lidiar con el estrés. Le sumaría otro punto: evitar en todo lo posible la dependencia y la intoxicación que provocan las redes sociales. Nosotros tenemos que autolimitarnos su uso e -incluso- debatir que los más chicos directamente no las consulten.



Urgencia en cifras