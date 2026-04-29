El fin de semana largo que va del viernes 1 de mayo, feriado por el Día Internacional de los Trabajadores, al domingo 3 de mayo se presenta como una oportunidad ideal para ponerse al día con las plataformas de streaming. Netflix, Prime Video y Disney+ actualizan sus catálogos con nuevas temporadas, series originales y películas que buscan captar la atención durante tres días de alto consumo audiovisual.

Entre las novedades más fuertes aparecen regresos de ficciones muy populares en Argentina, como Envidiosa y El encargado, junto a apuestas internacionales y adaptaciones literarias de alto perfil. La variedad de géneros marca el pulso del fin de semana.

A continuación, un repaso claro y organizado de todos los estrenos que llegan hasta el 3 de mayo a las principales plataformas, con fechas confirmadas y datos clave para elegir qué ver según el tiempo disponible y las ganas.

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Llega a Netflix la cuarta y última temporada de "Envidiosa": cuándo se estrena y cómo sigue la trama

Qué ver el fin de semana largo en Netflix

Netflix arrancó la semana con movimientos fuertes en su catálogo argentino. Desde el domingo 27 de abril ya están disponibles Supernova Strikers: Genesis y Te irás al infierno, dos producciones que inauguraron la tanda de estrenos y que ya pueden verse completas.

Este martes 29 de abril se suman nuevos títulos al catálogo. Uno de los más destacados es Envidiosa, que estrena su cuarta temporada. La serie protagonizada por Griselda Siciliani, y producida por Adrián Suar, regresa con lo que se perfila como su entrega final. En esta etapa, Vicky sigue enfrentando contradicciones personales y mandatos sociales mientras persigue su ideal de felicidad familiar. El elenco se completa con Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña y Pilar Gamboa.

También llega ¿Debería casarme con un asesino?, una serie documental que se inscribe dentro del género de crímenes reales, y Me llamo Agneta, una comedia sueca centrada en una mujer de 50 años que deja su trabajo de oficina para convertirse en cuidadora en Francia. El giro de la historia aparece cuando descubre que su paciente es un anciano excéntrico con demencia que transforma su mirada sobre el amor y la vida.

Ya el viernes 1 de mayo, Netflix suma títulos que llegan directamente para el fin de semana largo, como Intercambiados y Mi querida señorita, nueva versión del clásico de 1972. Esta última sigue la historia de una joven criada en una familia tradicional que, tras descubrir su verdadera identidad biológica, inicia un proceso de autodescubrimiento y exploración personal.

Prime Video, Disney+ y HBO Max: regresos argentinos y apuestas internacionales

Fuera de Netflix, el resto de las plataformas también actualiza su programación con títulos relevantes. En Prime Video, desde este miércoles 29 de abril está disponible La casa de los espíritus, la esperada adaptación de la novela de Isabel Allende. Protagonizada por Dolores Fonzi y la española Nicole Wallace, la serie recorre tres generaciones de la familia Trueba a lo largo de ocho episodios, combinando realismo mágico, conflictos políticos y tradiciones conservadoras.

Llega la cuarta temporada de "El Encargado" a Disney+: cuándo se estrena y cómo sigue la trama

En Disney+, uno de los estrenos más fuertes llega el viernes 1 de mayo con la cuarta temporada de El encargado. La ficción protagonizada por Guillermo Francella regresa con nuevos conflictos en el edificio y un Eliseo cada vez más consolidado como figura central de poder, en una de las series argentinas más vistas del streaming.

La plataforma también suma desde el 29 de abril la temporada 21 de Padre Made in USA, ampliando la oferta animada para adultos, y el 1 de mayo estrena Travis Japan Summer Vacation!! In the USA, una propuesta orientada al público fan del pop japonés.

Por su parte, HBO Max incorpora el 30 de abril títulos como Y entonces, huyes y las películas Emmanuelle y En los 90, completando una semana marcada por la diversidad de géneros y orígenes.