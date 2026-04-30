Todos los aumentos que llegan en mayo.

El mes de mayo comienza con una nueva tanda de incrementos que impactarán de lleno en el bolsillo de los argentinos. Transporte público, servicios básicos y salud privada encabezan la lista de rubros que sufrirán actualizaciones de tarifas, en un contexto de alta inflación y recomposición de precios relativos.

Colectivos: subas escalonadas en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el boleto de colectivo volverá a ajustarse durante mayo como parte del esquema de actualización mensual. La tarifa mínima sufrirá un incremento que rondará el 8%, en línea con la fórmula de indexación que combina inflación y salarios. De esta manera, el costo del transporte continuará en alza, afectando a millones de usuarios que dependen del servicio a diario.

Prepagas: nuevas cuotas más altas

Las empresas de medicina privada también aplicarán aumentos en sus cuotas. Las subas previstas para mayo oscilan entre el 7% y el 12%, dependiendo de cada compañía y del plan contratado. Desde el sector argumentan que los incrementos responden al alza de costos en insumos médicos, tecnología y honorarios profesionales.

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Agua: ajuste en las tarifas

El servicio de agua potable y saneamiento tendrá un nuevo incremento en mayo. En el caso de la empresa AySA, que opera en el AMBA, se prevé una actualización cercana al 10% en la factura promedio. La medida forma parte del proceso de reducción de subsidios y adecuación de tarifas impulsado por el Gobierno.

Con estos aumentos, mayo se perfila como otro mes de fuerte presión sobre los ingresos. Analistas económicos advierten que la acumulación de subas en servicios esenciales reduce el margen de consumo de los hogares y podría impactar en otros sectores de la economía.