El Gobierno Nacional pagará un salario para los ex Potenciar Trabajo: de cuánto es y a partir de cuándo

El Gobierno Nacional anunció la implementación de un nuevo esquema de asistencia económica destinado a los beneficiarios que formaban parte del programa Potenciar Trabajo, en el marco de una reestructuración de las políticas sociales. La medida busca reemplazar el esquema anterior por un sistema más focalizado, con prestaciones diferenciadas según la situación de cada grupo.

Según informaron fuentes oficiales, el nuevo beneficio consistirá en el pago de un salario mensual que, en esta primera etapa, será equivalente a una suma fija cercana a los 78.000 pesos, aunque podría actualizarse en función de la evolución de variables económicas como la inflación. Este monto estará dirigido a quienes cumplan con los requisitos establecidos tras el proceso de reempadronamiento y validación de datos.

En cuanto al cronograma, desde el Ejecutivo precisaron que los pagos comenzarán a acreditarse a partir del próximo mes, una vez finalizadas las auditorías sobre el padrón de beneficiarios. La liquidación se realizará de manera escalonada, respetando el calendario habitual de pagos de programas sociales.

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La iniciativa se enmarca en la decisión del Gobierno de dividir el universo de Potenciar Trabajo en dos nuevas líneas: una orientada a la inclusión laboral y capacitación, y otra enfocada en la asistencia directa. De este modo, quienes sean considerados aptos para insertarse en el mercado laboral formal podrán acceder a programas de formación o empleo, mientras que el resto continuará recibiendo ayuda económica bajo el nuevo esquema.

Desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que el objetivo es “transparentar y ordenar” la asignación de recursos, al tiempo que se busca promover la inserción laboral genuina. Sin embargo, organizaciones sociales expresaron preocupación por el alcance de la medida y reclamaron precisiones sobre la continuidad de los ingresos para los sectores más vulnerables.

En este contexto, el nuevo salario para ex beneficiarios de Potenciar Trabajo aparece como una herramienta clave en la transición hacia el rediseño de la política social, aunque su implementación y alcance real seguirán bajo análisis en las próximas semanas.