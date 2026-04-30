Alerta mundial por la baja vacunación

La caída en las tasas de inmunización en distintos puntos del planeta encendió alarmas entre organismos internacionales y autoridades sanitarias, que advierten sobre el riesgo de reaparición de enfermedades que se consideraban controladas. El fenómeno, que se profundizó tras la pandemia de COVID-19, genera preocupación por su impacto en la salud pública global.

De acuerdo con reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), millones de niños en el mundo no recibieron vacunas esenciales en los últimos años. Entre las principales causas se encuentran la interrupción de servicios sanitarios durante la pandemia, conflictos armados, crisis económicas y una creciente desinformación sobre la seguridad de las vacunas.

Uno de los mayores temores es el resurgimiento de enfermedades altamente contagiosas como el sarampión, que requiere altos niveles de cobertura para evitar brotes. En varios países ya se registraron incrementos de casos, lo que refuerza la necesidad de retomar y fortalecer las campañas de inmunización.

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Especialistas en salud pública señalan que la baja vacunación no solo pone en riesgo a quienes no reciben las dosis, sino también a la comunidad en general, al debilitar la llamada “inmunidad colectiva”. Este escenario puede derivar en brotes que afecten especialmente a niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también advirtieron sobre la situación en América Latina, donde algunos países muestran retrasos en los esquemas de vacunación. En este contexto, se impulsa la recuperación de coberturas mediante operativos territoriales, campañas de concientización y refuerzo de los sistemas sanitarios.

Las autoridades coinciden en que revertir esta tendencia es urgente. Para ello, consideran clave mejorar el acceso a las vacunas, combatir la desinformación y reconstruir la confianza en los sistemas de salud. La baja en la inmunización, advierten, no es solo un problema sanitario, sino un desafío global que requiere acción coordinada e inmediata.