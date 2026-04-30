El gobierno porteño aumentó un 28% el costo de la VTV

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un aumento del 28% en el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), una medida que comenzará a regir en los próximos días y que impactará en miles de automovilistas y motociclistas que deben cumplir con el trámite obligatorio.

La VTV —similar a la VTV en la provincia— es un control periódico que certifica el correcto estado mecánico y de seguridad de los vehículos que circulan por la vía pública. Con la actualización, el valor del servicio se ajusta en línea con la suba de costos operativos y la inflación acumulada.

Según informaron fuentes oficiales, el nuevo cuadro tarifario establece que los autos particulares pasarán a pagar un monto superior al vigente hasta abril, mientras que en el caso de las motos también se aplicará una suba proporcional. Las autoridades explicaron que el incremento responde a la necesidad de mantener el funcionamiento del sistema y garantizar estándares de control adecuados.

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Desde el Ejecutivo porteño señalaron que la revisión técnica es clave para reducir siniestros viales y mejorar las condiciones de circulación. En ese sentido, recordaron que circular sin la VTV al día puede derivar en multas y sanciones, además de la posible retención del vehículo.

El ajuste se suma a otros incrementos en servicios y trámites que comenzaron a regir en mayo, en un contexto de recomposición de tarifas en distintos sectores. Para los usuarios, representa un nuevo gasto a tener en cuenta dentro del presupuesto mensual, especialmente para quienes deben realizar el control en el corto plazo.

Mientras tanto, asociaciones de consumidores advierten sobre el impacto acumulativo de estos aumentos y reclaman medidas que contemplen la situación económica de los sectores medios, que afrontan múltiples subas en servicios esenciales y obligaciones administrativas.